iPhone ile çalışabilen akıllı kalem ViewStylus inceleme!

Apple iPhone, iPad, Android, Windows, ViewSonic ViewBoard ve diğer dokunmatik ekranlarla uyumlu ViewStylus inceleme videosu ile sizlerleyiz.

Apple'ın iPad cihazlarda kullanmak için sunduğu Apple Pencil, oldukça işlevsel ancak fiyat olarak pahalı denebilecek bir seviyede. Bugün Apple iPhone, iPad, Android, Windows, ViewSonic ViewBoard ve diğer kapasitif dokunmatik ekranlı cihazlarla uyumlu ViewStylus inceleme videosu ile sizlerleyiz.

ViewStylus dokunmatik kalem inceleme

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ViewStylus, ViewSonic ViewBoard, iPad, iPhone ve diğer kapasitif dokunmatik ekranlı cihazlarla uyumlu. Herhangi bir kısıtlama olmaksızın not alma, ayrıntılı yazma ve fikir yakalama işlemleri yapmanızı sağlıyor.

ViewStylus özel teknolojisi, bir doğal kalem benzeri hissin keyfini çıkarmanızı sağlar. Sezgisel tasarımımız her şeyi kolaylaştırıyor. Kalem ayrıca, bluetooth eşleştirmesi veya sürücü gerektirmiyor.

Manyetik bağlantı tasarımına sahip olan ViewStylus, metalden yapılmış çoğu cihaza takılır; bu da yerleşmesini kolaylaştırır ve kaybolmasını engelliyor.

ViewStylus teknik özellikleri

Şarj Kablosu: USB Tip-C

Voltaj: 130mAh 5V/0.1A

Şarj Süresi: 1.5 Saat

Güç Koruma Modu: Bekleme modunda 5 dakikada otomatik kapanma

Pil: 11,5 saate kadar kullanım

Ağırlık: 13,5 gr

Uyumlu iPad modelleri:

iPad Pro 11-inç: A1980 / A2013 / A1934 / A1979/ A2228/ A2231/ A2068 / A2230 / A2377 / A2301 / A2459 / A2460

iPad Pro 12-inç: A1876 / A2014 / A1895 / A1983 / A2229 / A2233 / A2232 / A2069 / A2378 / A2461 / A2379 / A2462

iPad Air 3.-5. Gen: A2152 / A2123 / A2153 / A2154 / A2072 / A2316 / A2324 / A2325 / A2588 / A2589 / A2591

iPad 6.-9. Gen: A1893 / A1954 / A2197 / A2198 / A2200 / A2270 / A2428 / A2429 / A2430 / A2602 / A2603 / A2604 / A2605

iPad mini 5.-6. Gen: A2124 / A2125 / A2126 / A2133 / A2567 / A2568 / A2569