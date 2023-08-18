iPhone ile Ay fotoğrafları çekmek için ipuçları

Akıllı telefon kameraları son yıllarda oldukça gelişmiş olsa da ışığın yetersiz olduğu durumlarda her zaman istenen performansı göstermiyor. Bunun yanı sıra son dönemde Ay fotoğrafları da akıllı telefon üreticileri için yeni bir mücadele konusu oldu. Bazı Android üreticileri bu konuda önemli gelişmeler yapmış olsalar da Apple'dan henüz bu konuda bir hamle göremedik. iPhone modellerinde Ay fotoğraflarını daha iyi hale getirebilmek için ihtiyaç duyulan 3 farklı ayar mevcut. Bunları; yakınlaştırma, pozlama ve Gece modu olarak sıralayabiliriz.

Akıllı telefon kameraları son yıllarda oldukça gelişmiş olsa da ışığın yetersiz olduğu durumlarda her zaman istenen performansı göstermiyor. Bunun yanı sıra son dönemde Ay fotoğrafları da akıllı telefon üreticileri için yeni bir mücadele konusu oldu. Bazı Android üreticileri bu konuda önemli gelişmeler yapmış olsalar da Apple'dan henüz bu konuda bir hamle göremedik.

iPhone ile daha iyi Ay fotoğrafları çekmek mümkün

Bunlara rağmen yeni iPhone modelleri ile daha başarılı Ay fotoğrafları çekmek mümkün. Bu fotoğraflar, Android rakiplerinin gerisinde kalıyor olsa da mevcut telefonunuz ile çekebileceğiniz en iyi Ay fotoğrafı için kameranızı optimize edecek bazı ayarlar mevcut.

iPhone modellerinde Ay fotoğraflarını daha iyi hale getirebilmek için ihtiyaç duyulan 3 farklı ayar mevcut. Bunları; yakınlaştırma, pozlama ve Gece modu olarak sıralayabiliriz. İşte Ay'ın çok daha iyi yakalamanız içi yapmanız gereken adımlar:

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Kamera uygulamasındaki yakınlaştırma seçeneklerinden birine uzun bastığınız takdirde, dijital yakınlaştırmayı sekmesini açabilirsiniz. iPhone modelinize bağlı olarak yakınlaştırma miktarı 5x, 10x, 12x ve hatta 15x olabilir. Optik yakınlaştırma her zaman daha iyi bir seçenek olsa da dijital yakınlaştırma da bu noktada işinizi görecektir.

Yeteri kadar yakınlaştırdıktan sonra yeniden odaklanmak için Ay'a dokunun, ardından pozlamayı azaltmak için sarı odak karesini aşağı sürükleyin. Fotoğrafınızı zifiri karanlıkta değil de gün batımında çekiyorsanız bu ayar yeterli olacaktır ancak değilse, Gece modu sizin için daha iyi bir seçenek olabilir.

Bunu yapmak için en üstteki ok simgesine dokunarak kamera menüsünü açabilirsiniz. Kamera menüsünde Ay simgesini seçin ve en büyük etki için bu ayarı maksimum seviyeye getirin. Ardından, telefonunuzu sabit tutun ve bırakın kameranız işini yapsın.

Bu modun kendi gözlerinizle bile göremediğiniz yıldızları ve diğer ayrıntıları çekebildiğini bile fark edeceksiniz. Tabi ki tamamen bozulmamış, net bir fotoğraf beklemek yanlış olacaktır, ancak bu ayarlar ile çok daha etkileyici Ay fotoğrafları çekmek mümkün olacak.

iPhone modelleri her nesilde daha iyi bir kamera ile karşımıza çıkıyor. Bu yüzden yeni bir iPhone ile çok daha başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Diğer yandan bir telefoto lense sahip olan Pro modeller bu fotoğraflar için çok daha uygun olacaktır. Ayrıca gece modu çekiminin iPhone 11 ve sonraki modellerde sunulduğunu hatırlatmakta da yarar var.