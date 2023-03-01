iPhone için bomba yenilik: Windows'ta iMessage dönemi!

Microsoft, Windows 11 kullanan iPhone sahiplerini sevindirecek yeni entegrasyonunu duyurdu. Windows 11'de yer alan Telefon Bağlantısı uygulaması aracılığıyla iMessage uygulamasına erişilebilecek. Bu sayede Windows üzerinden iMessage ile mesaj gönderme ve arama yapmak mümkün olacak.

Windows 11'de iMessage nasıl kullanılır?

Microsoft, Windows 11'deki Phone Link (Telefon Bağlantısı) uygulamasını iPhone desteği içerecek şekilde genişletiyor. Halihazırda Android cihazlar ile oldukça başarılı entegrasyona sahip olan uygulama artık iMessage desteği sunacak. Yani iPhone kullanıcıları, Windows 11'de telefon görüşmeleri yapabilecek, mesaj gönderebilecek ve ayrıca mesaj bildirimlerini bilgisayarda görebilecek.

iPhone'u Windows 11 kurulmuş bir bilgisayara Bluetooth aracılığıyla eşleştirdikten ve gerekli izinleri verdikten sonra kullanıcılar, Phone Link'te iMessage ve SMS gönderip alabilecek. Ancak özelliğin bir süre boyunca sadece Windows Insider üyelerine sunulacağı belirtildi.

https://shiftdelete.net/apple-yine-bildigini-okuyor-iphone-15in-disi-usb-c-ici-lightning

Bununla birlikte uygulamanın bazı eksiklere sahip olduğunu göz ardı etmemek lazım. Örneğin, konuşmalar için mesaj geçmişi görülemeyecek. Ayrıca iMessage ve SMS arasında ayrım yapmak mümkün değil. (iPhone'da iMessage mesajları mavi, SMS ise yeşil görünür.)

Bu kısıtlamalara rağmen Phone Link, Apple'ın iOS ekosistemini içerecek şekilde genişletildiği için Microsoft için önemli bir hamle gibi duruyor. Microsoft'un açıklamasına göre Windows Insider üyelerinin belirli bir kısmı bu haftadan itibaren özelliğe erişebilecek.

Microsoft'un son zamanlarda Android cihazları Windows'a entegre etmeye çalıştığını biliyoruz. İlk olarak Windows 10 ile sunulan "Telefon" uygulaması aracılığıyla Windows üzerinden arama yapmak, bildirim almak ve mesaj göndermek mümkün hale geldi. Hatta Samsung ile yapılan iş birliği sayesinde çeşitli Galaxy modelleri Windows'a yansıtabiliyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!