Gün içerisinde birçok ekrana maruz kalıyoruz. Artık her gün otobüse bindiğimiz duraklarda bile bir ekran yer alıyor. Gündelik hayatımızda sıkça kullandığımız akıllı telefonlar ise bu tehlikenin en büyüğünü yaratıyorlar. Peki bu tehlikeyi en aza indirmek için alınacak tedbirler neler? iPhone kullanıcıları için ekran mesafesi özelliği tam da aradığınız panzehir. İşte "iPhone ekran mesafesi özelliği nedir ve nasıl açılır?" sorusunun cevabı…

iPhone ekran mesafesi özelliği nasıl açılır? Adım adım rehberimiz!

iOS 17 ve iPadOS 17 ile birlikte gelen "ekran mesafesi" oldukça faydalı bir özellik. Göz doktorları tarafından da sıkça bildirildiği üzere herhangi bir ekrana yakından bakmak oldukça zararlı. Bu sebeple ekranlar ile gözlerimiz arasındaki mesafeyi oldukça iyi ayarlamamız gerekiyor. Ancak durum akıllı telefonlar olduğunda bu mesafeyi yaratmak oldukça sıkıntılı.

Zira elimizde duran telefonlar ile ekran mesafesini ayarlamak toplu taşımada, yürürken veya uzanıp bir şeyler izlerken oldukça zor. Bu sebeple Apple siz uğraşmadan gözleriniz ile ekran arasındaki mesafeyi ayarlayabilen bir özellik geliştirdi. Ekran Mesafesi özelliği, TrueDepth kamerayı kullanarak iPhone'unuzu uzun süre 12 santimetreden daha yakın tuttuğunuzu algılar ve telefonu uzaklaştırmanızı önerir.

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Böylece özellikle küçük çocukların miyop riskini azaltabilecek sağlıklı izleme alışkanlıkları edinmelerine yardımcı olabilir ve her yaştan insana dijital göz yorgunluğunu azaltma fırsatı sunabilir. Peki iPhone ekran mesafesi özelliği nasıl açılır?

İlk olarak cihazınızın TrueDepth kamerasının sorunsuz çalıştığından emin olun.

Kamerayla alakalı bir sorun yaşamıyorsanız "Ayarlar" uygulamasını açın.

"Ekran Süresi" sekmesine dokunun.

Açılan ekrandan Ekran Mesafesi'ne dokunun ve ardından "Ekran Mesafesi" özelliğini açın.

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