Haziran ayında Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu, telefon üreticilerini cihazlarını, kullanıcıların telefonlarının pillerini herhangi bir özel araç kullanmadan veya herhangi bir özel bilgiye sahip olmadan kolayca değiştirebilecekleri şekilde tasarlamaya zorlayacak yeni kurallarla ilerlemek istediğini belirtti. Bu karar Apple'ı da zor durumda bıraktı. Öyle ki iPhone, değiştirilebilir batarya teknolojisine geri dönebilir.

Haziran ayında Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu, telefon üreticilerini cihazlarını, kullanıcıların telefonlarının pillerini herhangi bir özel araç kullanmadan veya herhangi bir özel bilgiye sahip olmadan kolayca değiştirebilecekleri şekilde tasarlamaya zorlayacak yeni kurallarla ilerlemek istediğini belirtti. Bu karar Apple'ı da zor durumda bıraktı. Öyle ki iPhone, değiştirilebilir batarya teknolojisine geri dönebilir.

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iPhone, 2007'de ilk piyasaya sürüldüğünde, çıkarılamayan bir pille geldiği için garip telefon olarak kabul edildi. Artık çoğu telefon üreticisinin cihazları değiştirilemeyen pillerle geliyor. Ancak Avrupa Birliği bu hafta yeni kuralları onadı. Bu da hem Konsey hem de Parlamentonun bu kuralları imzalaması gerektiği anlamına geliyor. Bu da gerçekleştiğinde, kuralların AB Resmi Gazetesinde yayınlanmasından 20 gün sonra, kurallar yürürlüğe giriyor.

Kuralların yürürlüğe girmesi, AB'de satılan tüm telefonların 2027 yılına kadar değiştirilebilir pillere sahip olması gerektiği anlamına geliyor. AB yasalarının kapsamı 27 üye ülkeyle sınırlı olsa da Apple, AB ülkeleri dışında her yerde kalıcı pillerle uğraşmayı çok karmaşık ve pahalı bulabilir. Bu nedenle tüm ülkelerde sattığı iPhone'larda bu değişikliğe gitme ihtimali çok daha yüksek.

Öyle ki Apple, AB'nin üye ülkelerde değişikliği gerektiren bir kuralı kabul etmesinden sonra tüm iPhone 15 serisindeki lightning bağlantı noktalarını USB-C bağlantı noktalarıyla değiştirme kararı aldı. Üreticilerin cihazlarına değiştirilebilir piller tasarlamak ve tedarik zincirlerini devreye sokmak için 2027'ye kadar süreleri olacak. Bazı tüketiciler için, yeni tam dolu bir pile geçiş, sahip olmak istedikleri bir seçenek olabilir.

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AB bu yeni kuralların, yenilerini üretmek için belirli malzemeleri toplayarak, akıllı telefon pillerinin geri dönüşümüne izin vererek döngüsel bir ekonomiyi destekleyeceğini söylüyor. Kurallar sadece akıllı telefon pillerini değil, "tüm atık taşınabilir pilleri, elektrikli araç pillerini, endüstriyel pilleri, marş, yıldırım ve ateşleme (SLI) pillerini (çoğunlukla araçlar ve makineler için kullanılır) ve hafif ulaşım araçlarındaki pilleri kapsıyor.

Apple'a gelince, bu o kadar da kötü bir şey olmayabilir. iPhone'a güç sağlamak için değiştirilebilir piller kullanmaya karar verirse Apple, değiştirilebilir pilleri satarak olayı kendine faydaya döndürebilir. İlerleyen zamanlarda Apple'ın bu konudaki kesin kararı ortaya çıkacaktır.

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