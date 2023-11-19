iPhone'daki Gizli Özellik Pil Ömrünü İkiye Katlıyor

Sosyal medyada zaman zaman ortaya çıkan bazı teknoloji hileleri viral olmayı başarıyor. Bunlardan sonuncusu ise iPhone'daki 'gizli' bir özellik oldu. Beyaz Noktayı Azalt özelliği ile oynayan TikTok kullanıcıları, pil ömrünün neredeyse iki kat arttığını iddia ediyor.

Sosyal medyada zaman zaman ortaya çıkan bazı teknoloji hileleri viral olmayı başarıyor. Bunlardan sonuncusu ise iPhone'daki "gizli" bir özellik oldu. Beyaz Noktayı Azalt özelliği ile oynayan TikTok kullanıcıları, pil ömrünün neredeyse iki kat arttığını iddia ediyor.

iPhone bataryaları için Beyaz Noktayı Azalt nedir?

Son günlerde TikTok'ta ortaya çıkan bazı videolar, iPhone'un pil ömrünü önemli ölçüde uzattığını iddia ediyor. Videoya göre, tek yapmanız gereken iPhone'da Ayarlar >Erişilebilirlik >Ekran ve Metin Punto'suna giderek Beyaz Noktayı Azalt seçeneğini açmak.

iPhone'daki bu özellik, ekrandaki beyaz noktaları ve parlaklığı azaltarak daha az güç kullanmasını sağlıyor. Bu durum ise tahmin edeceğiniz üzere pil tasarrufu sağlıyor. TikTok'taki videolar, saydamlığı en aza indirmenin daha da fazla pil tasarrufu sağlayacağını iddia ediyor.

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Bu özelliğin batarya ömrünü artırması oldukça mantıklı görünüyor. Parlaklık açısından daha sönük bir ekranın daha az güç tüketeceğini söylemek mümkün. Ancak bazı kullanıcıların pil ömrünü iki kat arttırdığına dair iddiaların gerçek olmadığını düşünüyoruz.

Ekrandaki beyaz noktaları ve parlaklığı azaltmak pil tasarrufuna yardımcı olabilir, ancak görsel açıdan ekran kalitesini etkileyebileceğini de belirtmek gerekiyor. Özellikle güneş altında kaldığınız aydınlık ortamlarda, loş ekrana bakmak rahatsız edici olabilir.

Öte yandan sektör uzmanları, beyaz dengesini bozmanın OLED ekranlarda zaman içinde yanma sorunları yaratabileceğine dikkat çekti. Bu da Beyaz Noktayı Azalt özelliğini kullanırken iki defa düşünmeniz gerektiği anlamına geliyor.

Peki siz iPhone batarya hilesi Beyaz Noktayı Azalt hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.