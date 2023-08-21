iPhone'da Wi-Fi Ayarını Kapatın, Pil Ömrünüzü Uzatın!

Telefon pilleri, ilk nesil iPhone'dan bu yana çok yol kat etti, ancak iPhone'unuzun pilinin gün boyunca ne kadar dayanacağını optimize etmek için yapabileceğiniz şeyler hala var. Günü bitirmekte zorlanıyorsanız veya iPhone pilinizi biraz iyileştirmek istiyorsanız, yapabileceğiniz birkaç şey var. Eğer daha uzun ekran süresi almak istiyorsanız iPhone'da bu ayarı kapatın. Geçmişte telefonunuzun pil ömrünü artırmanın gizli yollarını zaten sitemizde ele almış olsak da ve bu seçeneklerin çoğu hala harika olsa da, iPhone pilinizi geliştirmenin, kullanım şeklinizi değiştirmenizi gerektirmeyen başka bir yararlı yolu daha var. Her şey, telefonunuzun Wi-Fi ayarlarını nasıl yapılandırdığınıza bağlı. iPhone'lar hayatınızı kolaylaştıran birçok farklı özellik sunuyor. Bazı ayarlar açık kablosuz ağları arayabilir ve hatta kullanılabilir olduğunda sizi bilgilendirebilir. Bu ayar, açık Wi-Fi ağlarına kolayca bağlanmanıza izin verir, ancak çok büyük bir dezavantajı vardır; telefonunuzun gün boyunca sürekli olarak bu açık ağları aramasına neden olur. Bu da pil tüketimini hızlandırır. Pilinizi çok hızlı tüketmeyecek olsa da, Ağlara Katılmadan Sor özelliğini kullanmak pilinizi biraz tüketebilir. Zaten günün çoğunu telefonunuzun ekranı açıkken geçiren bir kullanıcıysanız pil ömrünüzü 5 dakika dahi olsa artıracak bilgiler sizin için değerlidir. Varsayılan olarak Apple, iPhone'u açık bir ağ kullanılabilir olduğunda size bildirecek şekilde ayarlamıştır. Ancak, güç tasarrufu yapmak ve iPhone pilinizi iyileştirmek için bunu kapatabilirsiniz. Ağlara Katılmadan Sor özelliğini kapatmak için: Telefonunuzun Ayarlar uygulamasına girin. Menüden Wi-Fi seçeneğine tıklayın. DİĞER AĞLAR menüsünün altındaki Ağlara Katılmadan Sor seçeneğine tıklayın. Açılan menüden 'Kapalı' seçeneğine tıklayın. Bu işlemlerin ardından pil ömrünüzde gelişme olacaktır. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Telefon pilleri, ilk nesil iPhone'dan bu yana çok yol kat etti, ancak iPhone'unuzun pilinin gün boyunca ne kadar dayanacağını optimize etmek için yapabileceğiniz şeyler hala var. Günü bitirmekte zorlanıyorsanız veya iPhone pilinizi biraz iyileştirmek istiyorsanız, yapabileceğiniz birkaç şey var. Eğer daha uzun ekran süresi almak istiyorsanız iPhone'da bu ayarı kapatın.

Daha uzun pil ömrü için iPhone'da bu ayarı kapatın!

Geçmişte telefonunuzun pil ömrünü artırmanın gizli yollarını zaten sitemizde ele almış olsak da ve bu seçeneklerin çoğu hala harika olsa da, iPhone pilinizi geliştirmenin, kullanım şeklinizi değiştirmenizi gerektirmeyen başka bir yararlı yolu daha var. Her şey, telefonunuzun Wi-Fi ayarlarını nasıl yapılandırdığınıza bağlı.

iPhone'lar hayatınızı kolaylaştıran birçok farklı özellik sunuyor. Bazı ayarlar açık kablosuz ağları arayabilir ve hatta kullanılabilir olduğunda sizi bilgilendirebilir. Bu ayar, açık Wi-Fi ağlarına kolayca bağlanmanıza izin verir, ancak çok büyük bir dezavantajı vardır; telefonunuzun gün boyunca sürekli olarak bu açık ağları aramasına neden olur. Bu da pil tüketimini hızlandırır.

Pilinizi çok hızlı tüketmeyecek olsa da, Ağlara Katılmadan Sor özelliğini kullanmak pilinizi biraz tüketebilir. Zaten günün çoğunu telefonunuzun ekranı açıkken geçiren bir kullanıcıysanız pil ömrünüzü 5 dakika dahi olsa artıracak bilgiler sizin için değerlidir.

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Varsayılan olarak Apple, iPhone'u açık bir ağ kullanılabilir olduğunda size bildirecek şekilde ayarlamıştır. Ancak, güç tasarrufu yapmak ve iPhone pilinizi iyileştirmek için bunu kapatabilirsiniz. Ağlara Katılmadan Sor özelliğini kapatmak için:

Telefonunuzun Ayarlar uygulamasına girin.

Menüden Wi-Fi seçeneğine tıklayın.

DİĞER AĞLAR menüsünün altındaki Ağlara Katılmadan Sor seçeneğine tıklayın.

Açılan menüden "Kapalı" seçeneğine tıklayın.

Bu işlemlerin ardından pil ömrünüzde gelişme olacaktır. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.