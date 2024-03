Güncel bir telefon kullanmak oldukça önemli. Zira gün geçtikçe teknoloji ilerliyor ve her geçen gün yeni bir özellikle karşımıza çıkıyor. Tabi bu gelişimi yakalayabilmek için sadece yazılımı güncel bir telefon kullanmak yetmez. Uygulamaları da güncellemek gerekiyor. İşte bu yüzden Apple kullanıcıları için "iPhone'da uygulamalar nasıl güncellenir?" rehberini hazırladık. Detaylar haberimizde…

iPhone'da uygulamalar nasıl güncellenir? Detaylı rehber!

Her uygulama güncellemesi beraberinde yeni özellikler getirir ve mevcut boşlukları, hataları veya aksaklıkları düzelttiğinden güvenlik açısından da oldukça önemlidir. Bu sebeple sistemin çarklarına zarr vermemeli ve uygulamalarımızı her an güncel durumda tutmalıyız.

iPhone'larda bu güncellemeleri yapmanın 2 farklı yolu vardır. İlki bizim de size tavsiyemiz olan otomatik güncellemeler. iPhone arka planda uygulamaların güncellemelerini takip eder ve sizin için kendisi yapar. iPhone'da otomatik güncellemeleri aktif edebilmek için:

iPhone'unuzda Ayarlar uygulamasını açın.

Aşağı kaydırın ve App Store'a dokunun.

App Store'da Otomatik İndirmeler bölümünün altındaki Uygulama Güncellemeleri düğmesini bulun ve özelliği aktif hale getirin.

Uygulama güncellemeleri yapmanın diğer yolu ise tek tek manuel olarak ayarlamaktır. Eğer uygulamalar konusunda yeterince bilginiz yoksa veya sadece gündelik uygulamalar kullanarak hayatınıza devam ediyorsanız 1. yöntemi kullanın. Uygulamaları manuel olarak güncellemek için:

App Store'u açın.

App Store açıldığında sağ üst köşedeki Profil resminize dokunun.

Şimdi iPhone'unuzda yüklü olan tüm uygulamaların listesini görmek için aşağı kaydırın. Herhangi bir uygulama güncellenmeyi bekliyorsa, uygulamanın yanında bir Güncelle seçeneği göreceksiniz.

Uygulamayı güncellemek için Güncelle düğmesine dokunmanız yeterli. Uygulama güncellemesi başlayacaktır.

Peki siz "iPhone'da uygulamalar nasıl güncellenir?" rehberimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…