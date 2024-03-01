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iPhone Çin pazarında büyük düşüş yaşadı

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Gelen bilgilere göre, iPhone Çin pazarındaki büyük düşüşünü halen sürdürüyor. Apple yöneticilerini telaşa düşüren bu durumun sebeplerini araştırmak için, özel bir komisyon kurulmasının bile gündeme geldiği iddia ediliyor.

Gelen bilgilere göre, iPhone Çin pazarındaki büyük düşüşünü halen sürdürüyor. Apple yöneticilerini telaşa düşüren bu durumun sebeplerini araştırmak için, özel bir komisyon kurulmasının bile gündeme geldiği iddia ediliyor.

Çin gibi dev bir nüfusa sahip olan ülkedeki bu belirgin talep düşüşü, diğer Amerikan firmaları için de tehlike çanlarının çaldığını bize gösteriyor. Çin'de satılan iPhone 15 modellerinde 180 dolara varan indirimlere giden Apple, buna rağmen satışlarını artırmakta zorlanıyor. İşte tüm detaylar…

iPhone Çin pazarında düşüş trendine girdi

Her yeni çıkan iPhone modeliyle Çin'i kasıp kavuran Apple, ekim ayında çıkan 15 serisiyle bu başarıyı yakalayamadı. Bu düşüşün ana sebebi olarak, ülkedeki büyük ekonomik çalkantı yüzünden halkın alım gücünün gözle görülür oranda düşmesi gösteriliyor. Temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanan Çinlilerin, lüks diyebileceğimiz bu ürünlere talebi oldukça azalmış durumda.

Bu düşüşün diğer nedeninin ise ülkedeki Android telefon markalarının yükselen performansı olduğunu öne sürebiliriz. Örneğin Apple'ın iPhone satışları geçtiğimiz yıla oranla %10 gerilerken, Huawei telefonlar aynı dönemde %100'den fazla bir satış artışı yakaladı.

İptal edilen Apple Car'ın ismi çok manidarmış

Çin hükümetinin bu markaya verdiği açık desteğin de, burada önemli bir faktör olduğunu söyleyebiliriz. Ülkede 2023 yılı için 23.5 milyar dolarlık bir iPhone geliri elde etmeyi hedefleyen Apple, 20.8 milyar dolar ile bu hedefinin oldukça gerisinde kalmıştı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple'ın stratejisi doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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