iPhone, adeta çelik yelek oldu ve hayat kurtardı! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

iPhone, adeta çelik yelek oldu ve hayat kurtardı!

Shiftdelete - Teknoloji
 - Güncelleme:
iPhone, adeta çelik yelek oldu ve hayat kurtardı!

Apple'ın akıllı telefonu iPhone, bir Ukraynalı askerin hayatını kurtarmasıyla gündeme oturdu. İşte ayrıntılar...

Kimilerine göre dünyanın en iyi akıllı telefonu iPhone'lar, sağlamlığıyla da öne çıkıyor. Öyle ki telefonun Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta bir bakıma test edildi.

UKRAYNALI ASKERE GELEN KURŞUNU ENGELLEDİ

Bir Ukrayna askeri, vücuduna gelen kurşundan iPhone sayesinde kurtuldu. Gelen kurşun akıllı telefonu delemedi. iPhone, kurşunu geçirmeyerek sağlamlığını zorlu şartlarda kanıtlamış oldu.

iPhone, adeta çelik yelek oldu ve hayat kurtardı!

ESPRİLİ PAYLAŞIMLAR YAPILDI

Videoyu yükleyen hesap, esprili bir şekilde "Rus askerleri yeleklerinde vücut zırhı olarak plaka taşıyıcıları kullanmak yerine iPhone ve MacBook giymeye başlamalı. MacBook'ların yapı kalitesi göz önüne alındığında, aslında en azından bir veya iki mermiyi emebilmeleri gerekir" ifadelerine yer verdi.

Shiftdelete / Teknoloji

Ukrayna Rusya Apple Teknoloji Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.
title