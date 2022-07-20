iPhone, adeta çelik yelek oldu ve hayat kurtardı!

Kimilerine göre dünyanın en iyi akıllı telefonu iPhone'lar, sağlamlığıyla da öne çıkıyor. Öyle ki telefonun Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta bir bakıma test edildi.

UKRAYNALI ASKERE GELEN KURŞUNU ENGELLEDİ

Bir Ukrayna askeri, vücuduna gelen kurşundan iPhone sayesinde kurtuldu. Gelen kurşun akıllı telefonu delemedi. iPhone, kurşunu geçirmeyerek sağlamlığını zorlu şartlarda kanıtlamış oldu.

ESPRİLİ PAYLAŞIMLAR YAPILDI

Videoyu yükleyen hesap, esprili bir şekilde "Rus askerleri yeleklerinde vücut zırhı olarak plaka taşıyıcıları kullanmak yerine iPhone ve MacBook giymeye başlamalı. MacBook'ların yapı kalitesi göz önüne alındığında, aslında en azından bir veya iki mermiyi emebilmeleri gerekir" ifadelerine yer verdi.

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