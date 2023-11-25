iPhone 17 Serisi İçin İlk Bilgiler Ortaya Çıktı

Teknoloji dünyasının en tartışılan markalarından Apple, bundan birkaç ay önce yeni iPhone 15 serisini piyasaya sürdü. Şimdi ise gözler şirketin önümüzdeki yıl tanıtacağı iPhone 16'ye çevrilmişken, iPhone 17 serisinden de ilk bilgiler gelmeye başladı. Son olarak seride yer alacak düz modeller için önemli bir bilgi ortaya çıktı.

iPhone 17 serisinde 60 Hz ekran yenileme hızı ile karşılaşmayacağız

Apple, son yıllarda tanıttığı iPhone serilerinde Pro modellerde ekran yenileme hızını 120 Hz'de sabit tutarken, düz modellerde bu hız 60 Hz olarak kaldı. Rakip Android üreticilerinin giriş seviyesi modellerinde bile 120 Hz'lik ekranlar olmasına rağmen, Apple'ın hala 60 Hz için ısrar etmesi eleştirilere neden oluyor. Ancak iPhone 17 serisiyle birlikte bu eleştiriler son bulacak gibi görünüyor.

Son dönemlerde ortada dönen bazı iddialara göre Apple, iPhone 17 serisinde Pro modeller bir yana düz modellere de 120 Hz yenileme hızı ile desteklenen LTPO OLED ekran yerleştirecek. Yenileme hızının yükselmesi ile ilgili beklentiler iPhone 16 serisindeydi. Ancak teknoloji devi, bir yıl daha eleştirilere maruz kalacak gibi görünüyor.

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Bunun yanı sıra iPhone 17 serisindeki standart modelde Apple A19 işlemcisinin kullanılması bekleniyor. Bununla beraber 5.200 mAh bataryadan güç çekeceği ve iOS 19 işletim sistemi üzerinde çalışacağı öne sürülüyor.

Apple'ın yeni iPhone 17 serisini 2025 yılında tanıtması bekleniyor. Bunun için net bir tarih olmasa da eylül ayının ortalarında lansman gerçekleştirileceği tahmin ediliyor. Sonuç olarak şimdilik beklemekten başka yapacak bir şey yok.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 17 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.