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iPhone 16 Tasarımı Belli Oldu: iPhone 12'ye Benzeyecek!

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iPhone 15 serisinin ardından kullanıcıların hevesi hızlıca geçti diyebiliriz. Tanıtımın hemen ardından forumlarda konuşulan ilk konular 'Acaba iPhone 16 serisi nasıl olacak?' temalıydı. Henüz yeni serinin çıkmasına en iyi ihtimalle 10 ay gibi bir süre var ancak sızıntı bilgiler her yerde. Son çıkan haberlere göreyse yeni iPhone 16 tasarımının iPhone 12'ye benzeyeceği iddia ediliyor. İşte iPhone 16 tasarımı ile ilgili detaylar…

iPhone 15 serisinin ardından kullanıcıların hevesi hızlıca geçti diyebiliriz. Tanıtımın hemen ardından forumlarda konuşulan ilk konular "Acaba iPhone 16 serisi nasıl olacak?" temalıydı. Henüz yeni serinin çıkmasına en iyi ihtimalle 10 ay gibi bir süre var ancak sızıntı bilgiler her yerde. Son çıkan haberlere göreyse yeni iPhone 16 tasarımının iPhone 12'ye benzeyeceği iddia ediliyor. İşte iPhone 16 tasarımı ile ilgili detaylar…

Uzaysal Video özelliği için kamera tasarımı iPhone 12'ye benzeyecek!

iPhone 15 serisi 12 Eylül 2023 tarihinde piyasaya çıktı. Yeni kameralar, yeni renk seçenekleri ve şüphesiz en çok merak edilen yeni USB-C giriş soketi. Tüm bunlar merakla beklenen özellikler arasındaydı ve öncesinde çokça konuşulmuştu. Fakat kullanıcıların heyecanı fazla uzun sürmedi. Tanıtımın hemen ardından kullanıcılar "iPhone 16 nasıl olacak?" sorularını sormaya başladı.

Konuyla ilgili olarak birçok haber ortaya çıktı. Hatta geçtiğimiz günlerde biz de iPhone 16 tasarımıyla alakalı bir haber paylaştık. Merakla beklenen tasarımı görmek için buraya tıklayabilirsiniz. Konuyla ilgili olarak yapılabilecek en doğru yorum şu anda iPhone 12 esintileri diyebiliriz. Apple iPhone 16 serisi ile getireceği Uzaysal Video özelliği için radikal bir değişiklik yapıyor. Kamera tasarımını değiştirecek olan bu yeni özellik ile yeni seri, eski efsane iPhone 12'ye benzeyecek.

iPhone 16 yakalama düğmesi ne işe yarayacak? İşte cevabı

Bildiğiniz üzere iPhone 12, Apple'ın iPhone 6 ile bıraktığı köşeli kasa tasarımına geri dönüşü simgeliyor. Bu sebeple kullanıcıların oldukça beğenisini toplayan iPhone 12 tasarımına ufak bir geri dönüşün yapılması oldukça güzel. Tasarıma eklenecek olan titanyum kaplama gibi ekstra özellikler de telefonun elde tutuşunu kolaylaştıracaktır.

Peki, siz iPhone 16 tasarımı hakkında ne düşünüyoruz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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