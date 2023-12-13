iPhone 16 Serisinin Tasarımı Ortaya Çıktı

Apple, eylül ayında gerçekleştirdiği etkinlikte iPhone 15 serisini tanıttı. Seri hem tasarım hem de özellik bakımından büyük ilgi gördü. Bunun ardından iPhone 16 serisiyle ilgili çeşitli bilgiler de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bugün ise iPhone 16 serisinin tasarımı hakkında detaylar ortaya çıktı. İşte detaylar!

Apple, iPhone 16 için iki farklı kamera tasarımı fikrine sahip!

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Apple, iPhone 15 serisiyle büyük ses getirdi. Bunun ardından 2024'ün eylül ayında tanıtılacak olan iPhone 16 serisiyle ilgili pek çok bilgi ortaya çıktı. Bunlardan biri de iPhone 16 modellerinin tasarımı hakkında oldu.

Bilindiği üzere Apple, iPhone modellerinde çok büyük değişiklikler yapmıyor. Bu nedenle iPhone 16 serisinin de iPhone 15'ten çok da farklı olmayacağı düşünülüyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre Apple'ın yeni nesil iPhone 16'sında düğmelerde ve kamera düzeninde değişiklikler olacak.

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Apple; iPhone 16, iPhone 14 ve iPhone 15 modellerinde çapraz çift kamera kullandı. Ancak iPhone 16 serisinde iPhone 12 modellerinde olduğu gibi üst üste konulmuş çift kamera kurulumuyla karşımıza çıkma ihtimaline sahip.

Arka kameraların dikey hizamalası şu anda net değil. Ancak Apple'ın bu konuyla ilgili iki tasarım düşüncesi var. Bunlardan ilki iPhone 12 tarzı tasarım (üst üste kamera) şeklinde. Diğeri de iPhone X tarzı tasarım (dikey kamera). Ayrıca ortak olarak yine Dynamic Island ve USB-C portu yer alacak. Pro dışındaki modellerinde de siyah, sarı ve pembe gibi renkleri de olacak.

Peki, siz iPhone 16 tasarımı hakkında ne düşünüyoruz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!