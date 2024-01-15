Üye Girişi
Haberler

iPhone 16 Serisinin RAM Kapasitesi Sızdırıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Apple'ın yaklaşan iPhone 16 serisi hakkında sızdırılan bilgilere göre tüm modellerde 8 GB RAM kullanılacak. Ayrıca Pro modellerinde Dinamik Adanın boyutları küçülecek ve delikli ekran tasarımı kullanılacak. Serinin eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl iPhone 15 ailesini piyasaya süren Apple, özellikle Pro'larda sağlamlık ve ısınma sorunları nedeniyle kullanıcılardan karışık eleştiriler aldı. ABD'li üretici vakit kaybetmeden iPhone 16 serisi üzerinde çalışmalara başlarken, performans ve tasarım gibi konularda kritik fikirler veren raporlar da gelmeye başladı. Son olarak iPhone 16 serisinin RAM kapasitesi ortaya çıktı. İşte iPhone 16 bilinen özellikleri ve tanıtım tarihi!

iPhone 16 serisinin RAM kapasitesi sızdırıldı

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Jeff Pu, yaklaşan iPhone 16 serisi ile ilgili yeni teknik detayları paylaştı. Buna göre serinin tüm modellerinde 8 GB RAM kullanılacak. Bu, özellikle markanın son zamanlarda standart ve Pro'lar arasındaki teknik özellik farklılıklarını artırdığı gerekçesiyle eleştirildiğini dikkate aldığımızda olumlu bir gelişme gibi görünüyor. Bununla birlikte standart modellerde halihazırda Pro'larda kullanılan Wi-Fi 6E bağlantı desteği mevcut olacak.

iPhone 15 serisi RAM kapasitesi:

iPhone 15: 6GB

iPhone 15 Plus: 6GB

iPhone 15 Pro: 8GB

iPhone 15 Pro Max: 8GB

iPhone 15 serisi ne durumda? Apple'ın en hızlı cihazları belli oldu!

iPhone 16 serisi RAM kapasitesi (Söylenti):

iPhone 16: 8GB

iPhone 16 Plus: 8GB

iPhone 16 Pro: 8GB

iPhone 16 Pro Max: 8GB

Bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası Apple'ın yaklaşan iPhone 16 serisinde kritik değişiklikler yapmayacağı yönündeydi. Ancak bu durum son zamanlarda değişmeye başladı. Zira iPhone'larla ilgili paylaştığı kritik bilgilerle ön plana çıkan AppleTrack geçtiğimiz hafta iPhone 16 Pro'da önemli bir tasarım değişikliğinin olacağını gözler önüne serdi.

Görünüşe göre iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde Dinamik Adanın boyutları küçülecek. Hatta marka iPhone 14 ve 15'lerde kullandığı hap tasarımının aksine yeni modellerde Android'de sıklıkla karşımıza çıkan delikli ekran tasarımına geçecek.

iPhone 16 Pro'nun ekranının 6,1 inçten 6,3'e çıkması beklenirken, Pro Max'in paneli 6,9 inç boyutlarında olacak. Bunun yanı sıra 15 Pro Max'e özel olan 5x tetraprism optik zoom kamera yaklaşan serinin standart Pro modelinde de kullanılacak. Dahası, Pro'larda 12 Megapiksel ultra geniş açılı kameranın 1/2,55 inç 48 Megapiksele yükseltileceği ifade ediliyor. Son olarak serinin eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 16 özellikleri ve tasarımıyla beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Amerika Birleşik Devletleri Iphone Apple Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 15 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! İzmir elektrikler ne zaman gelecek 15 Ocak Pazartesi 2024? Çanakkale okular tatil mi, yarın Çanakkale'de okul yok mu? 16 Ocak Salı Çanakkale KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 15 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 15 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Mersin okular tatil mi, yarın Mersin'de okul yok mu? 16 Ocak Salı Mersin KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Muğla okular tatil mi, yarın Muğla'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Muğla KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Galatasaray maçı CANLI izle GS Kayserispor maçı canlı yayın izle! Galatasaray Kayserispor maçı hangi kanalda? Aydın okular tatil mi, yarın Aydın'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Aydın KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Manisa okular tatil mi, yarın Manisa'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Manisa KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Bein Sports 1 CANLI izle! (GALATASARAY-KAYSERİSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 15 Ocak GÜNÜN MAÇLARI İzmir okular tatil mi, yarın İzmir'de okul yok mu? 16 Ocak Salı İzmir KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Balıkesir okular tatil mi, yarın Balıkesir'de okul yok mu? 16 Ocak Salı Balıkesir KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Antalya okular tatil mi, yarın Antalya'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Antalya KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Aden Körfezi nerede, hangi ülkeye bağlı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title