Üye Girişi
Haberler

iPhone 16 Serisinde Yakalama Düğmesi Ortaya Çıktı

Güncelleme:
Abone Ol

Apple, iPhone 15 Pro ve Pro Max serisinde yeni bir fiziksel düğme ile karşımıza çıktı. Eylem düğmesi ile kamera, fotoğraf ve benzeri bir çok özelliğe erişmek mümkün. Ancak iPhone 16 sızıntılarında yeni bir yakalama düğmesi karşımıza çıktı. Peki ama bu düğme gerçekten olacak mı ve ne işe yarayacak?

Apple, iPhone 15 Pro ve Pro Max serisinde yeni bir fiziksel düğme ile karşımıza çıktı. Eylem düğmesi ile kamera, fotoğraf ve benzeri bir çok özelliğe erişmek mümkün. Ancak iPhone 16 sızıntılarında yeni bir yakalama düğmesi karşımıza çıktı. Peki ama bu düğme gerçekten olacak mı ve ne işe yarayacak?

iPhone 16 serisinde karşımıza çıkacak yakalama düğmesi ve özellikleri

Şimdiye kadar iPhone 16 serisi için ortaya çıkan sızıntılarda yeni bir eylem düğmesi dikkat çekti. Bu düğmenin adının yakalama düğmesi olduğu ortaya çıksa da işlevi net değildi. Şimdi ise Bloomberg teknoloji editörü Mark Gurman, iPhone 16 yakalama düğmesi hakkında önemli detaylar paylaştı.

Buna göre iPhone kullanıcıları yakalama düğmesi ile video çekecek. Yine bu düğmenin aynı zamanda fotoğraf çekmek için de kullanılıp kullanılmayacağı ise henüz belli değil. Peki ama Apple, eylem düğmesi varken neden ikinci bir düğmeye ihtiyaç duyuyor?

Eylem düğmesi oldukça kullanışlı olsa da Apple'ın daha kolay video ve fotoğraf çekmek için bu düğmeyi geliştirdiği düşünülüyor. Eylem düğmesi iPhone 16 modellerinin hepsinde sol tarafta yer alacak. Yakalama düğmesi de tüm modellerde olacak ve sağ tarafta yerini alacak. Ancak bu düğmenin fiziksel değil kapasitif olması beklentiler arasında.

Çin'den şok iPhone kararı! Apple ne yapacağını bilemedi

Düğmenin henüz tam yeri belli olmasa da iPhone 16 modellerinin sağ orta kısmına doğru olması beklentiler arasında. Böylece kullanıcılar telefonu yan çevirdiklerinde işaret parmakları tam tuşun üzerine gelecek.

Şu ana kadar iPhone 16 serisinde kamera ve tasarımlarla ilgili çeşitli sızıntılar oldu. Özellikle Apple'ın Pro modellerde periskop kamerayı daha da geliştirmesi beklentiler arasında. iPhone 16 tasarımında da kamera diziliminde değişimlerin karşımıza çıkma ihtimali yüksek.

Apple'ın iPhone 16 modelinde yine 3nm işlemci mi kullanacağı ise merak konusu. Son ortaya çıkan detaylara göre TSCM'nin 2nm işlemci üretme teknolojisine geçtiği bilinenler arasında. Ancak üretim seviyesin iPhone 16 serisi için yeterli olup olmadığı muamma. Tahminlere göre Apple, iPhone 16 Pro ve Pro Max için 2nm işlemciye yer verebilir.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Bloomberg Iphone Apple Haberler

Bakmadan Geçme

Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (18 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 18 Aralık listesi! Yalova'da deprem mi oldu? Az önce Yalova'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Yalova'da deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? La Liga maçları hangi kanalda? İspanya Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor 2023? Real Madrid - Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman? Lazio - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lazio - Inter maçı ne zaman? Bayern Münih - Stuttgart maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bayern Münih - Stuttgart maçı ne zaman? Organ bağışı caiz mi? Diyanete göre Organ bağışı günah mı, helal mi? Kızılcık Şerbeti son bölüm İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 43. Bölüm HD izleme linki var mı? Turistik Doğu Ekspresi ne kadar? Doğu Ekspresi ücreti kaç TL, kaç para? Turistik Doğu Ekspresi ücreti 2023-2024 Doğu Ekspresi kaç gün sürüyor? Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar 2024? Doğu Ekspresi seferi kaç saate tamamlanıyor? Arda Güler Villarreal maçında oynayacak mı? Real Madrid – Villarreal maçında Arda Güler kadroda var mı? Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basket maçı ne zaman? Hudutsuz Sevda son fragman İZLE! Hudutsuz Sevda 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title