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iPhone 16 Serisinde Mikrofon Kalitesi Artacak

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Apple, iPhone 16 serisinde Siri odaklı yeni nesil yapay zeka altyapısı için mikrofon kalitesini artıracak. Yeni mikrofonlar ile Siri'nin kişilerin söylediklerini daha net duyabileceği iddia ediliyor.

Apple, geçtiğimiz eylül ayında düzenlediği etkinlikte iPhone 15 serisini piyasaya sürdü. Ses getiren bu serinin ardından bir sonraki seri olan iPhone 16 için iddialar gelmeye başladı. Bu iddialardan biri de bugün geldi. Söylentilere göre iPhone 16 serisinde Siri odaklı yeni nesil yapay zeka altyapısı için mikrofon kalitesi artacak.

iPhone 16 serisinde Siri odaklı mikrofon kalitesini artıracak!

Eylül ayının başında düzenlenen etkinlikle birlikte Apple, iPhone 15 serisini kullanıcılara sundu. Hem tasarım hem de özellik açısından kullanıcıların ilgisini çekmeye başaran modelin hemen ardından iPhone 16 için bazı iddialar ortaya çıktı.

Her geçen gün yeni bir bilgiyle karşımıza çıkan iPhone 16 serisiyle ilgili bugün de yeni bir detay gün yüzüne çıktı. Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone 16 serisinde Siri odaklı yeni nesil yapay zeka altyapısı için mikrofon kalitesi artacak.

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iPhone 16'nın mikrofonunda önemli değişiklikler yapmayı planlayan şirket ayrıca Siri deneyimini de iyileştiriyor. Bu iddianın arkasında ise yapay zeka ile daha güçlü hale gelecek olan Siri yer alıyor. Yeni mikrofonlar ile Siri'nin kişilerin söylediklerini daha net duyabileceği iddia ediliyor.

Öte yandan Apple'ın üretken yapay zeka temelli pek çok özelliği iPhone 16 serisine özel olarak bırakacağı söylenmekte. Ayrıca iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te yer alan eylem düğmesinin iPhone 16 serisindeki tüm modellerde yer alma ihtimali var.

iPhone 16 serisi hakkında çıkan bir diğer iddia ise üst modelini kapsıyor. İddialara göre iPhone 16'nın üst modellerinden birinde "Tetraprism" telefoto kamera olabilir. Bu yeni kamera şu anda sadece iPhone 15 Pro Max modelinde var. Bundan dolayı da iPhone 16 modeli için önemli bir adım sayılıyor.

Peki, siz iPhone 16 mikrofon iddiası hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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