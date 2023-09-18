iPhone 16 Serisi İçin İlk Bilgiler Ortaya Çıktı

iPhone 15 serisi tanıtılalı sadece birkaç gün olmasına rağmen 2024'te kullanıcıların beğenisine sunulacak iPhone 16 ailesi için ilk bilgiler gelmeye başladı. Kısa süre önce ortaya çıkan yeni bir rapor Apple'ın akıllı telefonlarda yer vereceği iki yeni değişikliği gözler önüne serdi.

iPhone 16 serisi için sevindiren gelişme

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, önümüzdeki sene piyasaya sürülecek iPhone 16 serisi ile ilgili yeni detayları paylaştı. Buna göre telefonlarda dokunsal geri bildirimle çalışacak sanal düğmeler kullanılacak. Böylelikle yeni seriyle birlikte fiziksel tuşlara veda edilecek.

Fiziksel düğmelerdeki tıklamanın aksine dokunmaya duyarlı (Taptic Engine ile desteklenecek) olacak yeni sanal katı hal tuşları aslında yeni bir iddia değil. Zira daha önce Ming-Chi Kuo gibi analistler tarafından iPhone 15 Pro'larda bu yeniliğin yer alacağı söylentisi ortaya atıldı. Daha sonra ortaya çıkan raporlarlarda Apple'ın seri üretim öncesi çözülmemiş teknik sorunlar nedeniyle bundan vazgeçtiği bilgisi verildi.

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Digital Chat Station'ın son raporu Apple'ın teknik sorunları çözdüğünü ve iPhone 16 ailesinin tamamında bu tasarımsal yeniliğe yer vereceğini gözler önüne seriyor. Seriyle ilgili gelecek bir diğer özellikse standart modellerle ilgili. Zira iPhone 13, 14 ve 15 modellerinde 60 Hz olan yenileme hızları yeni seriyle birlikte 120 Hz'e çıkacak. Bu durum iPhone 14 ile geri dönen Plus modeli için de geçerli.

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