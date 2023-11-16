iPhone 16 Serisi İçin 16 Özellik İddiaları Ortaya Çıktı

Eylül 2024'te piyasaya sürülmesi planlanan iPhone 16 serisi, Apple'ın potansiyel yeniliklerine bir bakış sunan 16 söylenti özelliği ile şimdiden ses getirmeye başladı. Gelin bu iddialara beraber göz atalım.

Eylül 2024'te piyasaya sürülmesi planlanan iPhone 16 serisi, Apple'ın potansiyel yeniliklerine bir bakış sunan 16 söylenti özelliği ile şimdiden ses getirmeye başladı. Gelin bu iddialara beraber göz atalım.

iPhone 16 serisinde bulunacağı iddia edilen 16 özellik!

iPhone 16 serisinin piyasaya sürülmesine en az 10 ay var, ancak söylentiler şimdiden çalkalanıyor. İşte iPhone serisinin 16. ailesine özel MacRumors'un derlediği ve şu ana kadar ortaya atılan 16 iddia.

Daha Büyük Ekranlar: Beklentiler, iPhone 16 Pro ve Pro Max için sırasıyla 6,3 inç ve 6,9 inç boyutlarında daha büyük ekranlar içeriyor.

Kamera Düzeni: Söylentiler, standart iPhone 16 modelleri için iPhone 12 ve 12 mini'nin tasarımına benzeyen dikey kamera düzenine geri dönüleceğini gösteriyor.

Yakalama Düğmesi: Tüm iPhone 16 modelleri, tam işlevi açıklanmamış olsa da yeni bir fiziksel "Yakalama Düğmesi" sunabilir.

48 Megapiksel Ultra Geniş Lens: iPhone 16 Pro modellerinin, özellikle 0,5× modunda gelişmiş fotoğraf çözünürlüğü ve ayrıntı için yükseltilmiş 48 megapiksel Ultra Geniş kamera lensine sahip olacağı tahmin ediliyor.

Süper Telefoto Kamera: iPhone 16 Pro Max, önemli ölçüde artırılmış optik yakınlaştırma sunan ve "Pro" serisinde farklılaşmayı sürdüren bir süper telefoto periskop kameraya öncülük edebilir.

Wi-Fi 7 Desteği: Pro modellerinin, gelişmiş Wi-Fi hızları ve güvenilirliği için aynı anda 2.4GHz, 5GHz ve 6GHz bantları üzerinden veri aktarımını kolaylaştıran Wi-Fi 7'yi içermesi bekleniyor.

A18 Pro Çip: TSMC'nin N3E olarak bilinen ikinci nesil 3nm süreci ile üretilen ve gelişmiş performans vaat eden yeni nesil A18 Pro çip bekleniyor.

Gelişmiş 5G: Pro modeller Qualcomm'un Snapdragon X75 modemine sahip olabilir ve "5G Advanced" destekleyen ağlarda daha hızlı ve güç açısından daha verimli 5G bağlantısı sağlayabilir.

5x Optik Yakınlaştırma: Her iki iPhone 16 Pro modelinin de şu anda iPhone 15 Pro Max'e özel bir özellik olan 5x optik yakınlaştırma özelliğine sahip olması muhtemel.

Katı Hal Düğmeleri: Apple, Pro modellerine katı hal ses, güç ve sessize alma düğmeleri ekleyerek önceki teknik zorlukları giderebilir.

Mikro Lens Teknolojisi: iPhone 16'nın OLED ekran panelleri daha parlak mikro-lens teknolojisine ve güç verimliliği daha yüksek bir malzeme setine sahip olabilir.

Aksiyon Düğmesi: iPhone 15 Pro modellerinin ardından, 2024 yılında standart 16 modellerine bir "Aksiyon Düğmesi" eklenebilir.

A17 Çipler: iPhone 16 ve 16 Plus'ın, iPhone 15 Pro modellerindeki A17 Pro çip ile aynı olmasa da bir A17 çipe sahip olması bekleniyor.

Yapay Zeka Özellikleri: iOS 18'de büyük dil modelleri tarafından desteklenen yeni Siri özellikleri beklenirken, cihaz içi yapay zeka özelliklerinin iPhone 16 modellerine özel kalması muhtemel.

Yığın Pil Teknolojisi: Söylentilere göre 16 Pro modellerinde yığın pil teknolojisi kullanılacak ve bu da potansiyel olarak daha yüksek kapasite ve daha uzun kullanım ömrü sağlayacak.

Ultra Model: Apple, ek kamera geliştirmeleri, daha büyük bir ekran ve muhtemelen portsuz bir tasarım içeren, standart ve Pro modellerle birlikte satılan üst düzey bir Ultra modeli tanıtabilir.

Yeni detaylar: iP 16 Pro ve Ultra özellikleri ortaya çıktı!

iPhone 16 serisinin resmi duyurusunun Eylül 2024 civarında yapılması bekleniyor. Çıkış tarihi yaklaştıkça, en güncel detayları her zaman olduğu gibi sizlerle burada paylaşıyor olacağız. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.