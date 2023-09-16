iPhone 16 Serisi 120Hz Ekran İddiası

Apple'ın iPhone 16 serisinde 120Hz ekran kullanacağı iddiaları ortaya çıktı. Şu anda sadece Pro modellerinde bulunan bu özellik, standart modellerde de yer alabilir.

Apple, son zamanlarda iPhone modellerinde kameraya yönelik adımlar atıyor. iPhone 15 serisi de bu konuda bir istisna olmadı. iPhone 15 Pro ve Pro Max modelleri ProMotion özelliği sayesinde 120Hz ekran sunuyor olsa da, standart modeller hala 60Hz yenileme hızını destekliyor. Ancak Apple, iPhone 16 ailesinde bunu değiştirebilir.

iPhone 16 serisi 120Hz ekrana geçiyor iddiası

Apple'ın yüksek yenileme hızına sahip ProMotion ekran teknolojisi şu anda sadece iPhone 15 Pro'larda kullanılıyor. Yeni bir söylenti ise bu özelliğin önümüzdeki yıl iPhone 16'da standart olarak görücüye çıkabileceğini gösteriyor. Yani tüm modeller 120Hz yenileme hızına ulaşacak.

Çin'den gelen yeni bilgiler, iPhone 16'nın 120Hz yenileme hızını destekleyen bir ekran kullanacağını ortaya koydu. Bu durum, başlangıç fiyatı 49.999 TL olan iPhone 15 serisinin 60Hz panellerine kıyasla dikkat çeken bir yükseltme olacak.

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Öte yandan bir başka ekran analisti ise Apple'ın ProMotion'ı standart iPhone serisine getirmek için bir yıl daha bekleyeceğini söyledi. Bu, 120Hz yenileme hızına sahip modellerin iPhone 17 ile sunulabileceği anlamına geliyor.

Ayrıca bir başka sızıntıda, şu anda sadece Pro Max modelinde bulunan 5x zoom sensörünün, tüm iPhone 16 modellerinde olacağı bildirildi. Daha iyi uzun menzilli istiyor ve Pro Max telefona çok para harcamak istemiyorsanız, iPhone 16 ailesini şimdiden bekleyebilirsiniz.

Android tarafında ise 120Hz ekranlar orta seviye cihazlarda bile standart hale gelmiş durumda. 300-500 dolar seviyesindeki birçok model 120Hz OLED ekran kullanıyor.

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