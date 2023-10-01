MacRumors, gelecek senenin iPhone modelleriyle ilgili bir iddia ortaya attı. İddiaya göre iPhone 16 Pro ve Pro Max, şu ana kadarki en büyük ekranlı iPhone cihazlar olacaklar.

iPhone 16 Pro ve Pro Max, Şu Ana Kadarki En Büyük Ekranlı iPhone Olacak

Apple'a dair kritik gelişmeleri önceden haber veren ve genellikle haberleri doğru çıkan MacRumors, gelecek senenin iPhone modelleriyle ilgili bir iddia ortaya attı. İddiaya göre iPhone 16 Pro ve Pro Max, şu ana kadarki en büyük ekranlı iPhone cihazlar olacaklar.

iPhone 16 Pro Max tam 6,9 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak

iPhone 15'in resmen çıkmasıyla artık gönül rahatlığıyla iPhone 16 söylentilerine kulak kabartmaya başlayabiliriz. iPhone 16 serisi hakkında MacRumors, ciddi iddialarda bulundu.

2024 yılında gelecek olan iPhone serisi içerisinde iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve Max cihazlarının bulunacağını öne süren MacRumors, bu cihazların ağırlıkları ve boyutları hakkında bilgiler paylaştı.

Apple'ın iPhone 16 serisi şimdiden gündemde! Neler geliyor?

6,1 inç olan iPhone 15 Pro ekranı, iPhone 16 Pro'da 6,3 inç olacak. 6,7 inç olan iPhone 15 Pro Max ekranı ise iPhone 16 Pro Max ile birlikte 6,9 inç boyutuna çıkacak. Az daha zorlasalar tablet olacak.

MacRumors tarafından elde edilen diğer bilgilere göre gelecek yılın Pro ve Pro Max'i biraz daha geniş, daha uzun ve daha ağır olacak. Bu arada Apple'ın iPhone 15 Pro ve Pro Max'te kullanılan aynı 5. Sınıf Titanyum malzemeye bağlı kalması bekleniyor.

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus konusunda boyutlar açısından çok fazla değişiklik olmayacak gibi görünüyor. Söylenilene göre telefonlar öncekilerden 2 gram kadar daha ağır olacak.

MacRumors ayrıca iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın, iPhone 12'de gördüğümüz tasarımı anımsatan lensler için dikey bir hizalama ile yeniden tasarlanmış bir kamera çıkıntısına sahip olacağını da belirtiyor.

Nihayet: iPhone 16 serisinde standart modeller arasındaki fark kapanıyor!

iPhone 16 söylentileri beklenildiği gibi şimdiden başladı. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.