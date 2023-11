iPhone 16 Pro'nun pil kapasitesi ortaya çıktı

Apple, sektördeki çoğu üreticinin aksine ürünlerinin tam özelliklerini paylaşmayı tercih etmiyor. Örneğin iPhone ailesinde batarya kapasitesi ve RAM gibi kritik detaylar kullanıcılara sunulmuyor. Burada sektörün güvenilir isimleri tarafından paylaşılan raporlar sayesinde bu gibi konularla ilgili bilgi sahibi oluyoruz. Son olarak önümüzdeki sene tanıtılması planlanan iPhone 16 Pro modelinin pil kapasitesi ortaya çıktı

iPhone 16 Pro pil kapasitesi ortaya çıktı

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Kosutami, kısa süre önce iPhone 16 Pro modelinin erken üretim sürecinden önemli bilgileri ve görselleri paylaştı. Buna göre yaklaşan akıllı telefon 3.274 mAh'lik bataryayla kullanıcı karşısına çıkacak. Önceki modelle karşılaştırmak gerekirse yüzde 2,48'lik ufak bir artış olduğunu söylemek mümkün.

Battery of early stage iPhone 16 Pro Proto Features glossy metal shell, 3355mAh Capacity(13.02Wh), LCV 4.48V(Limited Charge Voltage) Current stage prototype has changed some design: from glossy surface to frosted metal shell, and with a redesigned connector#Apple #appleinternal pic.twitter.com/QvguZ7CrtL — Kosutami (@KosutamiSan) November 20, 2023

Paylaşılan görsellerdeki tek önemli detay batarya kapasitesi değil. Zira görsellerde bataryanın buzlu metal bir kaplamaya ve yeniden tasarlanmış bir konektöre sahip olduğunu görüyoruz. Yani bu durumda daha iyi ısı dağılımı gibi pil performansını artıran önemli avantajların söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Dahası bu bataryanın şirket tarafından bir süredir test edilen Grafen soğutma sistemine sahip olacağı ifade ediliyor.

iPhone 16 ailesinde bulunması beklenen 16 özellik ise şöyle;

Daha Büyük Ekranlar: Beklentiler, iPhone 16 Pro ve Pro Max için sırasıyla 6,3 inç ve 6,9 inç boyutlarında daha büyük ekranlar içeriyor.

Kamera Düzeni: Söylentiler, standart iPhone 16 modelleri için iPhone 12 ve 12 mini'nin tasarımına benzeyen dikey kamera düzenine geri dönüleceğini gösteriyor.

Yakalama Düğmesi: Tüm iPhone 16 modelleri, tam işlevi açıklanmamış olsa da yeni bir fiziksel "Yakalama Düğmesi" sunabilir.

48 Megapiksel Ultra Geniş Lens: iPhone 16 Pro modellerinin, özellikle 0,5× modunda gelişmiş fotoğraf çözünürlüğü ve ayrıntı için yükseltilmiş 48 megapiksel Ultra Geniş kamera lensine sahip olacağı tahmin ediliyor.

Süper Telefoto Kamera: iPhone 16 Pro Max, önemli ölçüde artırılmış optik yakınlaştırma sunan ve "Pro" serisinde farklılaşmayı sürdüren bir süper telefoto periskop kameraya öncülük edebilir.

Wi-Fi 7 Desteği: Pro modellerinin, gelişmiş Wi-Fi hızları ve güvenilirliği için aynı anda 2.4GHz, 5GHz ve 6GHz bantları üzerinden veri aktarımını kolaylaştıran Wi-Fi 7'yi içermesi bekleniyor.

A18 Pro Çip: TSMC'nin N3E olarak bilinen ikinci nesil 3nm süreci ile üretilen ve gelişmiş performans vaat eden yeni nesil A18 Pro çip bekleniyor.

Gelişmiş 5G: Pro modeller Qualcomm'un Snapdragon X75 modemine sahip olabilir ve "5G Advanced" destekleyen ağlarda daha hızlı ve güç açısından daha verimli 5G bağlantısı sağlayabilir.

5x Optik Yakınlaştırma: Her iki iPhone 16 Pro modelinin de şu anda iPhone 15 Pro Max'e özel bir özellik olan 5x optik yakınlaştırma özelliğine sahip olması muhtemel.

Katı Hal Düğmeleri: Apple, Pro modellerine katı hal ses, güç ve sessize alma düğmeleri ekleyerek önceki teknik zorlukları giderebilir.

Mikro Lens Teknolojisi: iPhone 16'nın OLED ekran panelleri daha parlak mikro-lens teknolojisine ve güç verimliliği daha yüksek bir malzeme setine sahip olabilir.

Aksiyon Düğmesi: iPhone 15 Pro modellerinin ardından, 2024 yılında standart 16 modellerine bir "Aksiyon Düğmesi" eklenebilir.

A17 Çipler: iPhone 16 ve 16 Plus'ın, iPhone 15 Pro modellerindeki A17 Pro çip ile aynı olmasa da bir A17 çipe sahip olması bekleniyor.

Yapay Zeka Özellikleri: iOS 18'de büyük dil modelleri tarafından desteklenen yeni Siri özellikleri beklenirken, cihaz içi yapay zeka özelliklerinin iPhone 16 modellerine özel kalması muhtemel.

Yığın Pil Teknolojisi: Söylentilere göre 16 Pro modellerinde yığın pil teknolojisi kullanılacak ve bu da potansiyel olarak daha yüksek kapasite ve daha uzun kullanım ömrü sağlayacak.

Ultra Model: Apple, ek kamera geliştirmeleri, daha büyük bir ekran ve muhtemelen portsuz bir tasarım içeren, standart ve Pro modellerle birlikte satılan üst düzey bir Ultra modeli tanıtabilir.