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iPhone 16 Pro'nun kamerası üçgen mi olacak?

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Apple'ın bir süredir iPhone 16 ailesiyle birlikte akıllı telefon serisinde tasarım değişikliğine gitmek istediği söyleniyor. Dikey kamera kurulumuna geçeceği iddia edilen Apple'ın, iPhone 16 Pro modellerinde ise üçgen kamera modülüne yer verebileceği bildirildi.

Apple'ın bir süredir iPhone 16 ailesiyle birlikte akıllı telefon serisinde tasarım değişikliğine gitmek istediği söyleniyor. Dikey kamera kurulumuna geçeceği iddia edilen Apple'ın, iPhone 16 Pro modellerinde ise üçgen kamera modülüne yer verebileceği bildirildi.

iPhone 16 Pro kamerası üçgen mi olacak?

Tanınmış bir Apple sızıntıcısı, bu yıl çıkacak iPhone 16 Pro serisiyle ilgili olarak beklenmedik bir kamera tasarımı paylaştı. Majin Bu'nun açıklamasına göre Apple, iPhone 16 Pro'ya "sıra dışı bir kamera kurulumu" yerleştirmek için çalışıyor olabilir.

Breaking news, I had the opportunity to consult different resources and both claim that there will be a change in the design of the new iPhone 16 Pro. It is said that the design will not resemble a fidget spinner as I reported, but will be more similar to a razor, they also say… pic.twitter.com/7DTj7CJYdG

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 24, 2024

Kaynaklara göre iPhone 16 Pro; mevcut Pro modellerinde görülen dikdörtgen kamera modülü yerine üçgen bir çıkıntıya sahip olabilir. Üçgen tasarımın köşeli olacağı ve ek kamera sensörlerinin daha kolay eklenmesine izin vereceği ifade edildi.

16 tasarımı nasıl olacak?

Majin Bu, sızıntıları göstermek için bir konsept görsel de hazırladı. iPhone 16 Pro'nun üçgen şeklindeki kamera çıkıntısını gözler önüne seren konsept, üçgen tasarımlı iPhone'un oldukça farklı görüneceğini anlamına geliyor.

Daha önceki sızıntılar ise iPhone 16 serisindeki kamera kurulumunun dikey olacağını iddia etmişti. Geçen sene tanıtılan iPhone 15'teki kameralar çapraz şekilde duruyordu.

Tabii bu sızıntı, iPhone 16'nın kesin olarak bu tasarımla piyasaya sürüleceğini garanti etmiyor. Zira Apple'ın tasarım üzerinde değişiklik yapma ihtimali yok değil.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 16 modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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