iPhone 16 Pro İşlemcisi Beklentileri Karşılayamayabilir

Geçtiğimiz günlerde yeni iPhone 16 Pro işlemcisi hakkında önemli bir sızıntı ortaya atıldı. Buna göre, işlemci istenen performans artışını sağlamayabilir. Belki de yıllar sonra ilk kez, bir Pro işlemcisinin Android platformundaki rakibinden daha düşük bir güce sahip olabileceği konuşuluyor. Apple fanları arasında adeta bir şok etkisi yaratan bu bilginin, gerçeklik kazandığı takdirde şirketin hisse değerine de olumsuz yansıması bekleniyor. İşte tüm detaylar…

iPhone 16 Pro işlemcisi kullanıcıları üzecek mi?

Bu nesilde A18 Pro adını alacak olan işlemcinin, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerine hayat vermesi bekleniyor. Ancak gelen bilgiler, işlemcinin kendinden bir önceki A17 Pro'ya göre sadece %10'luk bir performans artışı sağladığını gösteriyor. Qualcomm'un geçtiğimiz günlerde duyurduğu Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisinin sahip olacağı söylenen gücü düşündüğümüzde ise, bu artış oldukça küçük görünmekte.

Böyle bir senaryoda, Samsung gibi amiral gemisi telefonlarında Snapdragon işlemci kullanan markaların Apple karşısında bir rekabet avantajı elde edeceği konuşuluyor. Gelen ilk Geekbench sonuçlarına göre 8 Gen 4 tek çekirdekte 3.500 puan alırken, A18 Pro 3.300'de kalıyor. Fakat bu testlerin ne kadar güvenilir olduğu şu an için muamma. Bu gelişmelerden gelecek yılki satışların nasıl etkileneceğini ise hep birlikte göreceğiz.

Galaxy Watch, Apple Watch gibi mi olacak?

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple'ın işlemci stratejisi doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.