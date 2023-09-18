iPhone 16'nın Ekranı Yüksek Yenileme Hızına Sahip Olacak

Apple'ın bir sonraki akıllı telefon modeli iPhone 16'nın ekranının daha yüksek bir yenileme hızına sahip olacağı aktarıldı. Şirketin bu kararıyla birlikte kullanıcılar daha akıcı bir deneyim yaşayabilecek.

Apple'ın kısa bir süre önce lansmanını gerçekleştirdiği ve son dönemlerin en çok konuşulan cihazları arasında yer alan iPhone 15, birçok farklı kısımda küçük çaplı değişikliklerle tanıtılmıştı. Şirketin bir sonraki akıllı telefon modeli iPhone 16 ise şimdiden merakla beklenilmeye başladı. Model hakkında aktarılan ilk bilgiler, etkileyici ekranı ile ilgili. İşte detaylar

iPhone 16, daha yüksek bir ekran yenileme hızına sahip olacak

Bildiğiniz üzere Apple, son akıllı telefon modellerinde ( İphone 13, iPhone 14, iPhone 15) 60 Hz'lik yenileme hızına sahip ekranlar kullanmayı tercih etmişti. Fakat aktarılan önemli bir rapor, önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen iPhone 16 modeli ile birlikte bu geleneğin bozulacağını gösteriyor.

Yayımlanan rapora göre şirket, cihazlarında kullandığı ekranların yenileme hızını yükselterek yeni telefon modellerinde 90 Hz veya 120 Hz'lik ekranları tercih etmeyi planlıyor. Sektörün seyretmekte olduğu doğrultu göze alındığında, söz konusu kararın son derece isabetli olduğu, net bir şekilde fark edilebiliyor.

Daha önce çok sayıda önemli Apple sızıntısını kullanıcıların bilgisine sunan bir sosyal medya kullanıcısı, iPhone 16 serisi için söz konusu ekran iddiasıyla birlikte kamera performansı tarafında da önemli değişiklikler yapılacağını dile getirdi.

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Peki, sizler konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 15'i pas geçip iPhone 16 alınmalı mı? Yoksa Apple, bir noktada yine kendini yinelemeye devam edebilir mi? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.