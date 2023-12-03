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iPhone 16 Modelinde Dikey Kamera Dizilimi Kullanılacak

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Gelecek yıl tanıtılacak iPhone 16 ailesi hakkında sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Apple, iPhone 16 modelinde dikey kamera dizilimine geri dönecek ve Taptic Engine teknolojisini kullanacak. iPhone 16 Pro Max modeli ise 6.9 inç ekranla gelecek.

Gelecek yıl tanıtılacak iPhone 16 ailesi ile ilgili sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ünlü analist Apple Hub tarafından paylaşılan bilgiye göre Apple, iPhone 16 modelinde dikey kamera dizilimine geri dönecek.

Apple, iPhone 16 ile eski kamera dizilimini kullanacak

Şirketin gelecek yıl kullanıcıların beğenisine sunacağı iPhone 16 serisinde Taptic Engine teknolojisini kullanacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. 9to5Mac tarafından ortaya atılan iddiaya göre, iPhone 16 Pro Max modeli 6.9 inç ekranla gelecek.

Sızdırılan bilgiler arasında iPhone 16 ve 16 Plus modellerinin LTPS OLED ile tanıtılacağı yer alıyor. Apple, iPhone 16 serisinde de giriş seviyesi modellerde 60Hz ekran tazeleme oranına yer verecek.

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Geçtiğimiz aylarda iPhone 16 ailesinin kamera tasarımıyla ilgili bazı detaylar paylaşıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre Apple, iPhone 16 modelinin kamera dizilimini iPhone 12'ye benzetecek. Şirket, iPhone 13 serisi ile başlayan çapraz kamera dizilimine son verecek.

iPhone 16 serisinde periskop kameranın Pro modelinde de yer alacağı belirtiliyor. Bazı analistler, Apple'ın kamera rekabetinde öne geçmek için Samsung Galaxy S23 Ultra modelindeki periskop lense benzer bir teknolojiyle kullanıcıların karşısına çıkacağını tahmin ediyor.

Peki siz iPhone 16 serisinin tasarımı ve teknik özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sızdırılan teknik özellikler beklentilerinizi karşıladı mı? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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