iPhone 16 Kamerası Hakkında İlk Sızıntılar

Apple, iPhone 16 için yığılmış kamera sensörü tasarımı üzerinde çalışıyor. İddialara göre, yeni seri 48 megapiksel geniş açılı kamera ve iyileştirilmiş lenslerle gelecek.

Akıllı telefon dünyasında gözler bir ay sonra tanıtılacak olan iPhone 15 serisine çevrildi. Apple, Seri için son dokunuşları yaparken bir yandan da önümüzdeki yıl piyasaya süreceği iPhone 16 için çalışmalarını sürdürüyor.

iPhone 16 kamerası, yığılmış kamera sensörü tasarımına sahip olacak

Bilindiği üzere Apple, iPhone serilerinde kameraya önem veriyor. Öyle ki şirket, her serisinde kamera iyileştirmelerine gidiyor. Öyle ki iddialara göre Apple, iPhone 15 Pro Max modelinde 1 inç boyutlu Sony IMX903 sensöre yer verecek. Ayrıca şirket, Pro modellerde periskop lens kullanacak.

iPhone 16 içinde sızıntılar gelmeye başladı. Apple ürünleri hakkında haberler yapan Ming-Chi Kuo'ya göre, iPhone 16 kamerası, yığılmış arka kamera sensörü tasarımı yer alacak. Söylentilere göre iPhone 16 serisi, 48 megapiksel geniş açılı kamera, telefoto ve ultra geniş kamera lenslerinde iyileştirmeler alacak. Ayrıca iki cam ve altı plastikten oluşan sekiz parçalı bir hibrit merceğe sahip olacağı gelen bilgiler arasında

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Öte yandan iPhone 16 serisinde ekranlar büyüyecek. Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 16 Ultra, 6.9 inçlik bir ekranla gelecek. Ayrıca Apple analisti Mark Gurman, iPhone 16 standart modellerinin 6.3 inç olacağını belirtti.

Bazı iddialara göre Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max modellerinin Face ID sensörünü ekran altına gizleyecek. Ancak kameranın ise bir süre daha diğer Android telefonlarda olduğu gibi görünür kalacağı belirtiliyor. Böylece iPhone modelleri ekranda sadece küçük bir kamera deliği ile karşımıza çıkabilir.