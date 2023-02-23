iPhone 15 yeni ekran teknolojisi ile daha verimli olacak!

Apple, Eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone 15 modeli için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni nesilin geliştirme çalışmaları sürerken her geçen gün iPhone 15 hakkında yeni iddialar ortaya atılıyor. Bu seferki iddia ise yeni akıllı telefonun ekran teknolojisi üzerine.

iPhone 15 yeni OLED ekran teknolojisine kavuşuyor

Bilindiği gibi telefonlar birçok bileşenden oluşuyor. Şirketler her bir bileşen için ise farklı üretim aşamaları ve çiplere ihtiyaç duyuyor. iPhone modellerinin mevcut işlemcilerinin 5 nm sürecinden geçtiğiniz artık neredeyse herkes biliyor. Ancak telefonların OLED panelleri de kendi sürücü çipine ihtiyaç duyuyor.

Gelen bilgilere göre Apple, yeni nesil iPhone'lardaki OLED panellerinde önemli bir geliştirmeye gidiyor. Şirketin iPhone 15 modellerinin OLED ekranlarının 28 nm'lik üretim sürecinden geçeceği ifade ediliyor. Önceki neslin ekranlarının ise 40 nm teknolojisiyle üretildiğini hatırlatalım. Apple böylece telefonlarında önemli oranda bir verimlilik artışı sağlamayı planlıyor.

iPhone 15 büyük bir tasarım sürprizi ile geliyor!

Yeni süreç ise LX Semicon ve Samsung System LSI gibi seçkin ekran üreticilerinin teknolojilerini geliştirmesi ile mümkün olacak. Apple'ın itici etkisinin de bu şirketlerin üretim teknolojilerini geliştirmesinde etkili olduğu düşünülüyor.

Söylentilere göre tüm iPhone 15 serisinde selfie kamerası ve Face ID bileşenleri için hap ve delik tasarımlı OLED ekranlar bulunacak. Yeni nesil için ekranların boyutları veya işlevleri değiştirilmese de, yeni bir sürücü çipi genel olarak daha fazla güç verimliliği anlamına gelecektir.

Apple, iPhone 14'e gelen tepkiler üzerine yeni nesilde daha önemli yeniliklerle bizleri karşılayacak gibi görünüyor. Çentik tasarımına yeni nesilde veda edecek olan tüm iPhone modelleri aynı zamanda USB Type-C'yi de benimseyecek. Titanyum çerçeve ve gelişen OLED ekran teknolojisi de yine önemli bir adım olarak sayılabilir.

Apple'ın iPhone 15 ile başka ne gibi planları olduğunu ise ilerleyen zamanlarda öğrenebileceğiz. Peki siz iPhone 15 ve yeni ekran teknolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. İlgili videoyu ise aşağıdan izleyebilirsiniz.

iPhone 14 Pro Max'i duvara vurursak ne olur?