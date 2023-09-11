iPhone 15 ve daha fazlası tanıtılacak! Apple Wonderlust etkinliği canlı yayını!

Apple'ın her yılın Eylül ayında düzenlediği iPhone tanıtımı yapacağı Wonderlust etkinliğinin tarihi, tahmin edildiği gibi 12 Eylül oldu. Salı günü iPhone 15 serisi ile birlikte beklenen Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra2 ve daha fazlasını canlı yayında sizlerle birlikte karşılayacağız.

iPhone 15 ve daha fazlası SDN canlı yayınında!

Her yıl alışılageldik bir şekilde sızıntılar, haberler ve söylemlerle birlikte merak edilen, türlü araştırma ve belgelerin netleştiği Apple Etkinliği bu yıl 12 Eylül Salı günü TSİ 20: 00'da düzenlenecek.

iPhone 15 ve 15 Plus

Apple, 2023'te dört iPhone serisine devam edecek ve standart iPhone 15 modelleri, geçen yıla benzer şekilde 6,1 ve 6,7 inç boyutlarında satışa sunulacak. ?iPhone 15? ve ?iPhone 15? Plus, büyük bir istisna olan USB-C bağlantı noktası dışında iPhone 14 ve ?iPhone 14? Plus ile neredeyse aynı görünecek.

?iPhone 15? modelleri, Lightning bağlantı noktası yerine iPhone'ların, iPad'lerin ve Mac'lerin şarj cihazını ve şarj kablosunu paylaşmasına olanak tanıyan USB-C'yi kullanacak. Apple bu değişikliği, elektronik cihazların standart bir şarj bağlantı noktasına sahip olmasını gerektiren Avrupa'daki düzenleyici değişiklikler nedeniyle yapıyor ancak USB-C teknolojisi dünya çapında uygulanacak.

Geçen yılın iPhone'ları çentikli olmaya devam etti ancak bu durum, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus ile ortadan kalkıyor. Bunun yerine yeni iPhone'lar, Apple'ın ilk kez iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max için kullandığı Dinamik Ada'yı benimseyerek daha fazla ekran alanı açacak.

?iPhone 15? ve ?iPhone 15? Plus, ?Dynamic Island?'ı alacak olsa da ProMotion yenileme hızı ve her zaman açık ekran gibi diğer ekran teknolojileri Pro modelleriyle sınırlı kalacak. Cam arka kısımla ilgili küçük bir tasarım değişikliği daha var. Buzlu cam, tarihsel olarak Pro iPhone serisinin bir özelliği oldu ancak ?iPhone 15? ve ?iPhone 15? Plus'ın parlak cam arka kısım yerine buzlu cam arka yüze sahip olması bekleniyor.

Apple, iPhone 15 serisi için yeni renkler planlıyor ve şu ana kadarki söylentiler, turuncu ile pembenin karışımı bir mercan rengi olan mavi, açık yeşilimsi sarı renk, beyaz ve siyah göreceğimizi öne sürüyor. Her yeni iPhone'la uyumlu renk uyumlu örgülü USB-C kablolarını görebiliyorduk.

Kamera teknolojisi, ?iPhone 15? ve ?iPhone 15? Plus'ın düşük aydınlatma koşullarında daha yüksek çözünürlüklü görüntüler ve iyileştirilmiş kalite için f/1,6 diyafram açıklığına sahip 48 Megapiksel ana kamerayı benimsemesiyle önemli bir güncellemeye kavuşacak. Ayrıca 12 Megapiksellik Ultra Geniş kamera da olacak ancak bu, güncellemesi olmayan iPhone 14 modellerindeki kameranın aynısı.

Yeni Qualcomm 5G modem çipleri bekleniyor ve gelişmiş sinyal, daha düşük gecikme ve daha iyi güç verimliliği görebiliriz. Apple, iPhone 15 Pro modelleri için yeni bir A17 çipi geliştiriyor ancak standart ?iPhone 15? modelleri, şu anda ?iPhone 14 Pro? ve Pro Max'te bulunan A16 çipini alacak.

Şu ana kadar standart iPhone 15 modelleri için pil ömründe, Wi-Fi hızlarında veya RAM'de iyileştirmeler yapıldığına dair herhangi bir söylenti duymadık ve fiyatların aynı kalması bekleniyor.

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max

Bu yılki heyecan verici yeni değişikliklerin ve özellik eklemelerinin çoğu, standart ?iPhone 15? modelleri yerine Pro modellerine geliyor. Geçen yıl olduğu gibi, 6,1 inç ?iPhone 15 Pro? ve 6,7 inç ?iPhone 15 Pro? Max olmak üzere iki Pro iPhone bekliyoruz.

Apple'ın özellikle daha ince, kavisli çerçeveler ve kasa için yeni bir titanyum malzeme sunmasıyla iPhone 15 Pro modellerinin bazı küçük tasarım güncellemelerine sahip olması bekleniyor. ?iPhone 15 Pro? ve Pro Max, paslanmaz çelik yerine gümüş, titanyum grisi, siyah ve lacivert gibi renklerde titanyuma sahip olacak. Titanyum, paslanmaz çeliğe göre daha mat bir yüzeye sahip olacak, ayrıca iPhone 15 Pro modelleri, titanyumun ağırlığının çelikten daha hafif olması nedeniyle yüzde 10 daha hafif olabilir.

Apple'ın denediği ses düğmesi değişiklikleriyle ilgili söylentiler olsa da ses düğmesi güncellemesi sonuç vermedi ve bunda da bir değişiklik olmayacak. Ancak Apple'ın, sessize alma anahtarını, Apple Watch Ultra'daki Eylem düğmesine benzer şekilde birden fazla işleve sahip olacak bir sessize alma düğmesiyle değiştirmesi bekleniyor.

iOS 17'deki kod, düğmenin Sessiz Modu açabileceğini, Kamerayı etkinleştirebileceğini, El Fenerini açabileceğini, Kısayolu etkinleştirebileceğini, Odak modunu açabileceğini, Çeviri uygulamasını başlatabileceğini, Sesli Not başlatabileceğini ve daha fazlasını yapabileceğini gösteriyor.

iPhone 15 modelleri gibi iPhone 15 Pro modelleri de USB-C alacak ancak Pro modellerinin daha hızlı USB 3.2 (20 Gb/s) veya Thunderbolt (40 Gb/s) aktarım hızlarını destekleyeceği söyleniyor. Bazı iPhone 15 modellerinin (muhtemelen Pro modelleri) 35W'a kadar şarj hızlarını desteklediği söyleniyor.

Apple, düşük ışık performansını artırmak için her iki Pro modelinin Geniş Açı ve Telefoto kameralarında küçük iyileştirmeler yapıyor ancak Ana 48 megapiksel kameranın herhangi bir gelişme görmesi beklenmiyor. ?iPhone 15 Pro? Max, en büyük yeni kamera özelliği olan telefoto lens için periskop yakınlaştırma işlevine sahip olacak. Optik yakınlaştırma şu anda 3x ile sınırlı ancak periskop teknolojisiyle Apple'ın bunu 5x veya 6x yakınlaştırmaya getirmesi bekleniyor.

Standart ?iPhone 15? modelleri A16 yongasını kullanacakken, ?iPhone 15 Pro? ve ?iPhone 15 Pro? Max yeni 3 nanometrelik bir süreç üzerine inşa edilen A17 yongasıyla donatılacak. Bu, birkaç yıldır yeni bir düğüm üzerine inşa edilen ilk çip olacak ve kayda değer performans ve verimlilik iyileştirmeleri sağlayacak. Pil ömründe artış bekleniyor.

Apple, tüm ?iPhone 15? serisinde aynı 5G Qualcomm çipini kullanacak ve ayrıca gelecek yıl çıkacak Vision Pro kulaklığıyla entegre olacak yeni bir U2 Ultra Geniş Bant çipine dair söylentiler de var. Pro modelleri, 6GHz bandıyla çalışan en yeni ve en hızlı Wi-Fi protokolü olan Wi-Fi 6E'yi alacak. 2 TB'a kadar depolama alanı mevcut olabilir ve Pro modellerinde, geçen yılın Pro modellerindeki 6 GB'tan 8 GB RAM bulunacak.

?iPhone 15 Pro? ve Pro Max zengin bir özellik setine sahip ve söylentiler bunun fiyat artışı getireceğini öne sürüyor. Birçok kaynak Apple'ın fiyat artışı planladığını söyledi ancak ne kadar olacağı henüz belli değil. Yeni modeller 100 dolar daha pahalı olabilir; bu durumda ?iPhone 15 Pro? 1.099 dolardan, ?iPhone 15 Pro? Max ise 1.199 dolardan başlıyor.