iPhone 15 USB-C ile geliyor ancak hızı hayal kırıklığı yaratacak

Uzun süredir gerek sızıntı gerek yalan haber gerekse gerçek bilgilerin ortaya çıkmasının ardı arkası kesilmediği iPhone 15'in çıkışına 3 hafta kadar kısa bir süre kaldı. Çıkışa yakın bu söylentiler tabii ki gitgide artıyor. Son ortaya çıkana göre cihaz, bizlere bir hayal kırıklığı yaşatacak.

iPhone 15 USB-C ile geliyor evet, ancak USB 2.0 hızında transfer yapacak…

iPhone 15'in Lightning yerine USB-C bağlantı noktasına sahip olması konusunda artık neredeyse herkes hemfikir. Bildiğiniz gibi USB-C, Apple'ın Lightning konektörüne göre genişletilmiş uyumluluk, hızlı şarj desteği ve daha hızlı veri aktarımı gibi pek çok avantaja sahip.

Ancak Apple'ın iPhone 15'te USB-C'yi tam olarak nasıl uygulayacağı bilinmiyor. Bu ayın başlarında bir sızıntı, yeni iPhone'ların USB-C konektörlerini gösteren görüntüler paylaşmıştı. Daha yakın bir zamanda ise Apple tarafından üretildiği iddia edilen yeni örgülü USB-C kablolarının sızdırılmış görüntülerini gördük.

Bu kablolar 1,5 metre uzunluğunda ve mavi, pembe ve sarı gibi birden fazla renkte mevcut gibi görünüyor. Araştırmacı Majin Bu, bu kablolar hakkında daha fazla ayrıntı elde etti ve bu bilgiler, iPhone 15'i dört gözle bekleyen bazı insanları üzebilir.

Majin Bu'ya göre izi sürülen yeni USB-C kabloları aslında şu anda iPhone kutusunda bulunanlardan daha uzun. Kablolar ayrıca daha kalın, bu da daha dayanıklı oldukları anlamına geliyor. Ancak Majin Bu, USB-C konektörüne sahip olmasına rağmen sızdırılan kabloların USB 2.0 olduğunu iddia ediyor.

New iPhone 15 USB C Cable Info Confirmed 1.6M long 16Pins Thicker and more resistant USB 2.0 20V3A No MFI pic.twitter.com/WV4unodWPg — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 23, 2023

Başka bir deyişle, Lightning konektörüyle aynı veri aktarım hızlarıyla sınırlılar. Daha spesifik olarak, USB 2.0 yalnızca maksimum 480 Mbps hızında veri iletebilir. Eğer bu doğruysa, yeni iPhone'lar yeni bir şarj konektörüne sahip olmalarına rağmen daha hızlı veri iletimini mümkün kılmayacak.

iPhone 15'in USB-C sisteminde bir Thunderbolt çipi olduğu biliniyor, dolayısıyla Apple, Thunderbolt'u iPhone 15 Pro modelleriyle sınırlandırabilir. Thunderbolt'u yalnızca iPad Pro desteklediği için bu sürpriz olmaz. Mesela iPad Air de USB-C 3.1 ile sınırlı. iPad 10 ise USB-C konektörüne sahip olmasına rağmen hala USB 2.0'a transfer hızına sahip.

İkinci bir olasılık ise tüm yeni iPhone 15 modellerinin Thunderbolt'u destekleyeceği, ancak Apple'ın Thunderbolt kablolarını ayrı olarak satması. Thunderbolt kabloları genellikle normal USB-C kablolarından daha pahalıdır.

Apple'ın bugüne kadar ki satış politikaları göz önünde bulundurulduğunda sanki ikincisi daha olası geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.