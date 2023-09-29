iPhone 15 USB-C Bağlantılarında Sorun Yaşıyor

Apple, geçtiğimiz aylarda merakla beklenen iPhone 15 serisini tanıttı. Tanıtıldığı günden bugüne kadar büyük ses getiren seri, büyük sorunlarla gündeme geliyor. iPhone 15 ile ilgili son sorun ise USB-C bağlantılarında meydana geldi. İddialara göre USB-C bağlantılı akıllı telefon bazı powerbank modellerinde çalışmıyor.

iPhone 15 özellikle Anker PowerCore Slim 10K PD ile sorun yaşıyor!

Apple'ın iPhone 15 serisi, tanıtıldığı günden bu yana hem özellik hem de tasarım açısından büyük ses getirdi. Ancak seri satışa çıktığı günden beri iPhone 15 kullanıcıları beklenmedik sorunla karşı karşıya kalıyor.

Daha öncesinden iPhone 15 serisinin çok fazla ısındığını belirttik. Bunun yanı sıra bir iPhone 15 Pro modelinin bataryasının şiştiği haberini de yaptık. Tüm bu sorunlara bir yenisi daha eklendi. Sorun bu kez USB-C bağlantı noktasından meydana geldi.

Apple'dan skandal: iPhone 15 Pro'nun bataryası şişti!

Son iddialara göre modellerin bazı powerbank modelleri ile uyumsuz olduğu ortaya çıktı. Bunun sonucunda ise modeller kendini powerbanklerden şarj etmek yerine harici bataryaya enerji aktarıyor.

Söz konusu konuyla ilgili bazı kullanıcılardan da şikayetler geldi. Bu da iPhone 15 serisindeki ters kablolu şarj özelliğinin bazı zamanlar tam anlamıyla çalışmadığını gösteriyor. Kısacası USB-C bağlantılı powerbank modellerinin tümü iPhone 15 modelleriyle uyumlu olmuyor.

iPhone 15'in özellikle Anker PowerCore Slim 10K PD modeliyle sorun yaşadığı bildirildi. Bunu ardından ise üretici açıklama yaptı. Açıklamasında harici bataryanın iPhone'u şarj etmesinin tek yolunun USB-A portunu kullanmak olduğunu ifade etti.

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