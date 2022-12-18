iPhone 15 Ultra fiyatı sızdırıldı

Apple'ın iPhone 15 serisinde alüminyum, paslanmaz çelik ve titanyum kasa kullanacağı geçtiğimiz aylarda netleşti. Titanyum kasa ile tanıtılacağı ortaya çıkan iPhone 15 Ultra modelinin fiyatı sızdırıldı.

Titanyum kasanın maliyeti belli oldu! iPhone 15 Ultra fiyatı ortaya çıktı

Geçen ay ortaya çıkan sızıntılarda, Pro Max modelinin yerini alacak iPhone 15 Ultra'nın malzeme maliyetinin 100 dolara kadar artacağı belirtildi. Ünlü analist LeaksApplePro, "ABD pazarında en pahalı iPhone modelini göreceğiz. Artan üretim maliyetleri ve şirketin bankadaki parasını değersizleştiren enflasyon maliyetleri de etkiledi." ifadelerine yer verdi.

LeaksApplePro, şimdilik sadece iPhone 15 Ultra modelinin fiyatını bildiklerinin altını çizdi. Bununla birlikte, analist, iPhone 15 Ultra'nın fiyatını düşük tutmak için 256 GB depolama seçeneğinin de olacağını belirtti.

Yeni modelin çift öz çekim kamerasıyla geleceği ve Thunderbolt 4 (40Gbps) özellikli USB-C'nin USB 2.0 hızları (480Mbps/0.48Gbps) ile Lightning bağlantı noktasının yerini alacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

LeaksApplePro, "dizideki diğer cihazların durumunu bilmiyoruz" diyor. Bununla birlikte, iPhone 15 Ultra'nın 1 TB modeli için potansiyel olarak 1799 $ 'a kadar yükseldiğini gören 1299 $' lık bir başlangıç fiyatıyla, Apple'ın bir uçurum olmasını sevmediği için bunun aralığın geri kalanı üzerinde zincirleme bir etkisi olması muhtemeldir. aynı serideki ürünler arasında

Titanyumun kilogram başına maliyeti 30 ila 50 dolar arasında değişirken, bu durumun paslanmak çelik için 1 ile 1.5 dolar arasında olduğu belirtiliyor. Analistler, artan maliyet nedeniyle titanyum kasanın sadece iPhone 15 Ultra modelinde kullanılacağını belirtiyor.

Apple, iPhone 15 Pro modelinde paslanmaz çelik kullanacak. iPhone 15 ve 15 Plus modellerinde ise alüminyum kasaya yer verilecek.

Sızdırılan bilgilere göre iPhone 15 Ultra, 1.299 dolardan başlayan fiyatlar ile piyasaya sürülecek. iPhone 15 Ultra modelinin 1 TB versiyonu ise 1.799 dolardan satışa sunulacak.

256 GB iPhone 15 Ultra modelinin Türkiye fiyatı ise vergiler dahil 47.546 TL olacağı tahmin ediliyor. Yeni modelin 1 TB versiyonunu ise güncel kur ile 65.848 fiyat etiketiyle karşımıza çıkacak.