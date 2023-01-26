iPhone 15 Ultra diğer modelleri gölgede bırakacak!

iPhone 15 Ultra, iPhone 15 Pro modeline göre başta kamera yazılımı olmak üzere çeşitli avantajlara sahip olacak.

Apple, iPhone 14 ile birlikte Pro ve standart versiyonlar arasındaki makası açmıştı. Hem tasarım hem de donanım anlamında Pro modellerin standart versiyonlara göre avantajları bulunuyor. Pro ve Pro Max ise kendi arasında ekran büyüklüğü ve batarya kapasitesi dışında büyük bir fark yer almıyor. Ancak iPhone 15 modelleri ile birlikte bu durum değişecek gibi görünüyor.

iPhone 15 Ultra, Pro modellerden ayrılacak

Apple, iPhone modellerinin yeni neslinde Pro Max versiyonu yerine Ultra modelini sunmayı planlıyor. Gelen bilgilere göre ise iPhone 15 Ultra, iPhone 15 Pro'ya göre başta kamera olmak üzere çeşitli avantajlara sahip olacak.

iPhone 15 modelleri ile birlikte tanıtılacak olan iOS 17 hakkında bazı detayların ortaya çıkması ile yeni nesil akıllı telefonlar hakkında da fikir sahibi olmaya başladık. Buna göre iPhone 15 Ultra modeli, sahip olduğu üst düzey yazılım ile birlikte diğer versiyonlara göre daha iyi fotoğraf ve video performansı sergileyecek.

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Bunun yanı sıra Apple'ın en üst seviyesini oluştacak modelde işlemcideki bazı sınırları da kaldırabileceği söyleniyor. Telefonların aşırı ısınmasının önüne geçmek için konulan bu engellerin kaldırılması ile birlikte iPhone 15 Ultra'nın daha iyi bir soğutma sistemine sahip olacağını da söylemek mümkün.

iOS 17'ye dönecek olursak Apple'ın verimliliği ön planda tutacağını biliyoruz. ABD'li şirketin Home ve Find My uygulamaları için de yeni ve ince detaylar sunması bekleniyor. Ayrıca iPhone 15 ile birlikte artık Dynamic Island tüm modellerde kullanılabilecek.

Apple, yeni nesil akıllı telefonları ile birlikte performans skalasına bir yenisini daha ekleyecek. Peki siz iPhone 15 Ultra hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.