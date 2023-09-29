iPhone 15 Türkiye'de Kullanıcılarla Buluştu

29 Eylül sabahı Apple Bağdat Caddesi mağazasında kullanıcılar Türkiye'de ilk defa iPhone 15 Ailesiyle tanıştılar. Ön siparişlerini verip randevularını oluşturan kullanıcılar heyecanla bekledikleri yeni iPhone'larıyla buluşma heyecanını paylaştı.

Herkesin iPhone'u!

İstanbul'da yaşayan Almanca öğretmeni Elçin Öztürk, iPhone 11'den iPhone 15'e geçtiği için heyecanlı olduğunu ve Apple Etkinliğini izlediğinde en etkilendiği kısmın Apple'ın yeni çevre politikaları olduğunu söyledi.

Apple'ın karbon nötr ürünler üretme girişimini ve 2030'a kadar tüm ürünlerin karbon nötr olacağını duyduğu zaman kayıtsız kalamadığını, Apple'ın çevreye duyduğu saygıdan etkilenerek uzun zamandır yenilemediği iPhone'ununu değiştirmeye karar verdiğini söyledi.

iPhone 15 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu!

Dijital Pazarlamacı Emre Öztürk, iPhone 15 Pro Max modelini bir an önce kullanmak istediğini belirtiyor. Sıkı bir Apple takipçisi olan Emre, telefonun kamera özelliklerinin kendisi için çok önemli olduğunu belirtirken, iPhone'unu hemen kullanmaya başlayacağını ve her yıl bir üst modele geçen bir kullanıcı olarak, iPhone 15 Pro ile gelen yeni kamera özelliklerini çok merak ettiğini söyledi.

İstanbul'da yaşayan Ataberk Saraç, her sene yeni iPhone modelini aldığını, bu nedenle ilk kullanıcılardan olmayı çok istediğini belirtirken iPhone 15 Pro Max Natural Titanyum rengini tercih etti. Gerçek bir Apple tutkunu olan Ataberk, güvenlik ve gizlilik özelliklerinin Apple'ı tercih etme nedenlerinin başında geldiğini söyledi.

Sabahın erken saatlerinde iPhone 15 Pro Max için Apple Bağdat Caddesi'ne gelen Sudem Kılıç, iPhone 11 Pro Max'ten geçiş yapacağı için çok mutlu olduğunu ve yeni kamera ve video özellikleri sayesinde daha aktif olmak istediğini söylüyor.

iPhone 15 ailesi, Apple iş ortaklarının düzenlediği çeşitli etkinliklerle 29 Eylül saat 00: 01'de müşterilerle buluştu!

Turkcell, Troy ve Gürgençler, Türkiye'de satışın başladığı 29 Eylül saat 00: 01'de müşterilerine farklı etkinlikler düzenledi. Apple Yetkili Satıcısı ve servis sağlayıcısı olan Troy, iPhone 15 satışlarına Galataport'ta düzenlediği etkinliklerle başladı!

Türkiye'de satışın başlamasını yerinde takip etmek ve iPhone 15 sahibi olmak isteyenler, saat 00.01'de Troy mağazasının yeniden açılmasını Hey! Douglas konseri ile beklediler. Merakla beklenen iPhone 15, Troy Galataport mağazasına, helikopter ile getirildi ve sonrasında Burcu Esmersoy, ön sipariş veren ilk 10 kişiye telefonlarını teslim etti.