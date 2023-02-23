iPhone 15 tasarımı ortaya çıktı! İşte beklenen yenilikler

Apple, beklenen seri için yoğun bir çalışma içinde. Bir kaynak, iPhone 15 serisinin CAD tabanlı render görsellerini yayınladı.

Akıllı telefon dünyasının en önemli isimlerinden birisi olan Apple, iPhone 14 serisiyle yoluna dolu dizgin devam ederken bir yandan da iPhone 15 için hazırlıklarına devam ediyor. Bu yılın son çeyreğinde sahne alması beklenen seri hakkında sızıntılar ulaşmaya devam ediyor.

Dynamic Island, USB-C bağlantı, 6.2 inç ekran ve dahası

Akıllı telefon dünyasında elde ettiği bilgilerle adından söz ettiren 9to5Mac, iPhone 15 serisinin CAD tabanlı render görsellerini yayınladı. Görseller, serinin tasarımına ilişkin birçok ayrıntıyı gösteriyor. iPhone 15 ve iPhone 15 Pro görselleri, Dynamic Island özelliğinin serideki tüm modellerde olacağını doğruluyor.

Avrupa Birliği, geçtiğimiz yıl aldığı kararla standart USB-C bağlantı girişine geçiş yaptı. Görünen o ki Apple, kendisiyle özdeşleşen Lighting bağlantısından vazgeçerek karara uyuyor. CAD tabanlı render görsellerine göre iPhone 15 serisinin standart modelleri, 6.2 inç ekran ile sahne alacak. Ayrıca kamera dizilimini de selefiyle benzerlik gösteriyor.

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Daha önce elde edilen bilgilere göre Apple, yeni nesil iPhone'lardaki OLED panellerinde önemli bir geliştirmeye gidiyor. Şirketin iPhone 15 modellerinin OLED ekranlarının 28 nm'lik üretim sürecinden geçeceği ifade ediliyor. Apple böylece telefonlarında önemli oranda bir verimlilik artışı sağlamayı planlıyor.

Öte yandan iPhone 15 Pro modellerinin 8 GB RAM ile sahne alacak. Standart iPhone 15 modelleri ise 6 GB RAM kapasitesinde kalmaya devam edecek. Ancak, selefinin Pro modellerinde kullanılan LPDDR5 RAM'e yükseltilecek. Pro modelleri ise A17 Bionic ile birlikte sahne alacak.