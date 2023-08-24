iPhone 15 serisi ile ilgili iddialar her geçen gün artıyor. Günden güne çıkan sızıntı haberlerinin ne olursa olsun resmi olmadığı için doğruluğu tartışılır. Ancak bu sefer Apple, resmen kendisi bir sızıntı yayınlıyordu. Apple için yürekleri ağza getiren olay Meksika'da meydana geldi. Peki neler yaşandı ve iPhone 15 sızdırıldı mı? Detaylar haberimizde.

iPhone 15 sızdırıldı mı? Meksika'da ne oldu?

iPhone 15'in üç hafta sonra tanıtılması bekleniyor. CAD dosyaları ve şematik sızıntıları bize gelecek modellere dair iyi bir bakış sunsa da, Apple tarafından gelecek bir sızıntı dünyayı sallardı. Her şey TikTok kullanıcısı Cris Martínez'in Apple'ın Meksiko'daki Antara amiral mağazasının yakınında bir kampanya kaydettiği konusunda yayınladığı bir video ile başladı.

Yayınlanan videoda başroldeki isim ilginç. Öyle ki bu kişi, daha önce iPhone 13 ve iPhone 14 cihazlarının rehberli turunu yapan aktör. Bu nedenle tanıtıma bu kadar az vakit kalmışken bunun bir kampanya olayı olma ihtimali çok düşük.

Apple'ın resmi olarak piyasaya sürülmesinden yaklaşık bir ay önce yeni ürünlerle ilgili fotoğraf çekmeye ve reklam kaydetmeye başlaması alışılmadık bir durum olmadığından, bu aslında gelecekteki iPhone 15 ve iPhone 15 Pro rehberli turuna işaret edebilir.

200 bin TL'lik özel iPhone 15 Pro ortaya çıktı!

Önceki rehberli turlar yeni iPhone'larla New York ve Kaliforniya'da yürüme üzerineydi. Apple bu sefer Meksiko'yu seçerse burası, her neslin tüm önemli değişikliklerinin ve özelliklerinin ele alındığı bu rehberli turlarda iPhone'un tanıtıldığı ilk uluslararası konum olacak.

Ne yazık ki Martínez'in TikTok videosu, aktörün elinde bir iPhone olduğunu göstermiyor. Ancak kesin olan bir şey var: Apple büyük olasılıkla önümüzdeki hafta yaklaşan etkinliğini duyuracak ve yakında yeni iPhone'lar hakkında tasarım, kamera, işlemci ve çok daha fazlasındaki değişiklikler de dahil olmak üzere her şeyi öğreneceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.