iPhone 15 Serisinin RAM Kapasitesi Hakkında Yeni Bilgiler Ortaya Çıktı

iPhone 15 serisi hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı. Pro modellerinin 6GB veya 8GB RAM seçenekleri olabileceği belirtiliyor. Ayrıca depolama alanı da yükseltilecek.

iPhone 15 serisine artık 1 aydan az bir süre kaldı. Bugüne kadar seri hakkında birçok sızıntı bilgi ortaya çıktı. Tanıtım tarihi yaklaştıkça yeni söylentiler de çıkmaya devam ediyor. Son günlerde serinin RAM kapasitesiyle ilgili birbirinden farklı birçok bilgi gün yüzüne çıktı.

iPhone 15 Pro, hem 6GB hem de 8GB RAM seçenekleri ile gelebilir

iPhone 15 serisindeki standart modellerin A16 Bionic, Pro modellerin ise A17 Bionic kullanacağı önemli kaynaklar tarafından doğrulandı. Bilindiği üzere Apple, iPhone 12 Pro'dan bu yana 6 GB RAM kullanıyordu. Ancak son günlerde RAM kapasitesi hakkında bilinmezlik ortamı var.

İlk olarak A17 Bionic kullanacak iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in 8 GB RAM'e sahip olacağı belirtiliyordu. Birkaç gün önce ortaya çıkan bir bilgiye bu yükseltme olmayacak ve modeller 6 GB LPDDR5 RAM ile eşleşecek.

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Fakat bugün Unknownz21 isimli kaynağın ortaya attığı son iddiaya göre iPhone 15 Pro Max modelleri hem 6GB hem de 8GB RAM ile test edildi. Bunun ne anlama geldiği konusunda net bir bilgi yok ancak muhtemelen cihazlar, depolama büyüklüğüne göre RAM seçeneği de sunacak.

Geçtiğimiz günlerde depolama seçenekleriyle ilgili ortaya atıldı. Görünen o ki seri, depolama tarafında da bazı yükseltmeler alacak. iPhone 14 serinin en yüksek depolama alanı 1 TB'tı. Gelen bilgilere göre bu değer 2 TB olarak güncellenecek.

iPhone 15 Pro modellerinin beklenen depolama seçenekleri şu şekilde;

256 GB

512 GB

1 TB

2 TB