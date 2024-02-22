iPhone 15 Serisinin Pil Ömrü İki Katına Çıktı

Geçen yıl piyasaya sürülen iPhone 15 ailesi kullanıcılardan karışık geri dönüşler aldı. Özellikle Pro'larda yaşanan ısınma ve sağlamlık sorunları uzun süre gündemde kalırken, şirket kısa bir süre önce seriyle ilgili dikkat çeken yeni bir açıklama yaptı. iPhone 15 serisinin pil ömrü iki katına çıktı.

Apple, iPhone 15 serisinin pil ömrünü güncelledi

Apple, geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamayla iPhone 15 serisinin bataryalarını yeniden test ettiğini duyurdu. Sonuçlar ise oldukça şaşırtıcı. Zira akıllı telefonların bataryaları daha önce duyurulandan çok daha yüksek kapasiteleri karşılayabiliyor.

Bu konuyu biraz daha açacak olursak; daha önce markanın online destek belgelerinde iPhone 15 serisi modellerin 500 şarj döngüsünden sonra batarya kapasitelerinin yüzde 80'ini koruduğu ifadesi yer alıyordu. Ancak yapılan son testlerde cihazların 1.000 şarj döngüsünden sonra pillerinin yüzde 80'ini koruyabildiği tespit edildi. Bu da iki katlık bir artışa işaret ediyor.

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Bu gelişmeyle birlikte iPhone 15 serisinin online destek belgelerinde şarj döngüsüyle ilgili bir güncelleme yapıldı. Bunun yanı sıra markanın eski iPhone modellerinin de pil döngülerini benzer şekilde araştırdığı söyleniyor. Ancak bu makalenin yazıldığı sırada halen eski modeller için "500 şarj döngüsünden sonra batarya kapasitelerinin yüzde 80'ini koruduğu" ifadesi karşımıza çıkıyor.

Tabii şirketin neden akıllı telefonlarını yeniden teste tabi tuttuğu da merak konusu. Bunun ardından AB'de faaliyet gösteren akıllı telefon ve tablet üreticilerine yönelik Haziran 2025'te yürürlüğe girecek düzenleme yatıyor.

Bu kapsamda telefon ve tablet üreticilere enerji verimliliği, pil ömrü, toza ve suya karşı koruma ve kazara düşmeye karşı dayanıklılık gibi konularda A'dan G'ye olacak şekilde bir not verilecek. Bu noktada puanlamanın pil ömrü kısmında akıllı telefonların bataryalarının 800 şarj döngüsünden sonra batarya kapasitelerinin yüzde 80'ini koruması gerekliliğinin yer alması nedeniyle Apple'ın cihazlarını yeniden teste tabi tutmaya başladığı söyleniyor.