iPhone 15 Serisinin İşlemcisi A16 ve A17 Olacak

Önümüzdeki eylül ayında düzenlenecek olan Apple etkinliğinde tanıtılacak olan iPhone 15 serisinin işlemcileri A16 ve A17 olacak. Yeni tvOS 17 sürümünde yapılan bir paylaşımda bu bilgilerin yer aldığı belirtildi. Ayrıca, iPhone 15 serisinde bazı değişikliklerin olacağı ve yeni bir cihaz olan iPhone 15 Ultra'nın piyasaya sürüleceği söylentiler arasında yer alıyor.

Önümüzdeki eylül ayında yeni Apple etkinliği düzenlenecek. Tarih olarak 12 veya 13 eylül olacağı yönünde sızıntılar mevcut. Bununla birlikte dün yayınlanan yeni tvOS 17 sürümünde yeni iPhone 15 serisi ve kullanılacakları işlemcilere dair bazı bilgiler göründü. Peki iPhone 15 serisinin işlemcisi ne olacak?

iPhone 15 serisinin işlemcisi A16 ve A17 olacak

Mevcutta Apple tarafından satılan en güncel telefon modelleri olan iPhone 14 serisi Apple'ın bir önceki yılın Pro modellerinde, yani iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde kullandığı işlemcileri de kullanıyor. iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ta A15 işlemcisi yer alıyor. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro'da ise A16 işlemcisi bulunuyor.

Apple'ın bu geleneği bozmayarak yeni iPhone 15 serisine taşıyacağı ortaya çıktı. Apple Hub tarafından yapılan son paylaşımda yeni tvOS 17 sürümünde önümüzdeki ay tanıtılacak iPhone 15 serisine ait bazı kodlar bulunduğu söylendi.Burada iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın A16 çipini kullanacağı söylendi. iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerindeyse A17 işlemcisi kullanılacak.

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Bununla birlikte önceden ortaya çıkan bazı diğer sızıntılar da var. Örneğin iPhone 15 serisi artık MacBook ve birçok Android telefonda gördüğümüz Type-C bağlantı noktasıyla birlikte gelecek. Ekran tarafında da bazı değişiklikler söz konusu. Artık yeni Pro cihazların çok daha ince çerçevelere sahip olacağı söyleniyor.

Bir diğer önemli sızıntı da isim değişikliği olacağı yönünde. Tüm Apple kullanıcıları Plus'tan sonra Max'e geçilmesini yadırgamış ama sonra alışmıştı. Daha sonra iPhone 14 Plus sayesinde Plus ismi tekrar geri döndü. Şimdi de Max'in kaldırılacağı söyleniyor. Bunun yerine Apple Watch'da gördüğümüz Ultra ismi gelecek.

Yani iPhone 15 Ultra isimli yeni bir cihaz bizleri bekliyor. Özellik olarak iPhone 15 Pro Max'ten farklı olmayacak. Bunun yerine Pro Max isimlendirmesi kaldırılarak yerini Ultra'ya bırakacak. Bu bilginin henüz kesinleşmediğini söyleyelim.

Etkinlik giderek yaklaşıyor. Siz de Apple hakkında yeni bilgilerden ve sızıntılardan haberdar olmak istiyorsanız bizi takipte kalın.