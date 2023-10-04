iPhone 15 Serisinde Ucuz Batarya Sorunu İddiası

Apple, merakla beklenen iPhone 15 serisini geçtiğimiz haftalarda tanıttı. Çıktığı günden itibaren fazlasıyla ilgi gören yeni seri son zamanlarda meydana gelen sorunlarla gündemde. Ortaya çıkan son iddia ise iPhone 15 modellerinde ucuz batarya sorununu ortaya koyuyor. Peki, bunun nedeni ne? İşte detaylar!

Apple iPhone 15'lerde ucuz batarya kullandı mı?

Apple'ın en yeni serisi iPhone 15 çıktığı andan itibaren gündemin bir numaralı isimlerinden biri oldu. Tasarım ve özelliklerinin yanı sıra seri, son zamanlarda kullanıcılarına birçok sorun yaşatıyor. Ortaya çıkan son iddialar ise yeni bir sorunun kapısını aralıyor.

Daha öncesinde iPhone 14 serisindeki pil sağlık yüzdelerinin birkaç aylık kullanım sonrasında hızlıca düştüğüne dair bir haber yaptık. Bir söylentiye göre iPhone 15 serisinde de aynı sorunun yaşanma ihtimali oldukça yüksek.

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Söz konusu sorunun iddia olarak ortaya çıkmasının nedeni de en yeni modellerde sadece 600 şarj döngüsüne sahip ucuz batarya kullanımı olabilir. 500-600 şarj döngüsüne sahip olan bataryalar, daha çok elektrikli süpürge, powerbank ve el tipi ürünlerde kullanılıyor.

Bu iddiayı ortaya çıkaran kişiye göre iPhone 15 serisi 100 watt'ı desteklemediği için yüksek performanslı ürün olarak sınıflandırılamıyor. Bundan dolayı da 600 şarj döngüsüne sahip bataryaları kullanılıyor. Ayrıca bu durum, şirketin bu yıl fiyat artışı yapmamak için üretim maliyetini düşürdüğüne dair çıkarım yaptırabilir.

Bu yıl özellikle iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Pro Max'ten 100 dolar daha pahalı olan tek model. Ayrıca temel sürüm için de iki kat daha fazla depolama alanı ve birçok yükseltme durumu meydana geldi. Tüm bunlar bir araya gelince de ister istemez çeşitli söylentiye davetiye çıkarıyor.

Peki, siz iPhone 15 batarya durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!