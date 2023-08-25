Apple'ın önümüzdeki Eylül ayının ikinci haftasında piyasaya sürmesi beklenen iPhone 15 ailesi hakkında yeni bir söylenti ortaya çıktı. Söylentiye göre iPhone 15 serisinde Gold rengi yer almayacak, ancak iki yeni renk gelecek. Ayrıca, gelecek Pro modellerinin çelik kasadan vazgeçip titanyum kullanacağı ve yeni bir koyu mavi renk sunabileceği belirtiliyor.

Apple'ın önümüzdeki Eylül ayının ikinci haftasında piyasaya sürmesini beklediğimiz iPhone 15 ailesi hakkında söylentiler ve sızıntılar son hız bir şekilde gelmeye devam ediyor. Yeni çıkan bir söylentiye göre iPhone 15 ile birlikte serinin klasik rengi rafa kaldırılacak.

iPhone 15 serisinde Gold rengi olmayacak, ancak iki yeni renk geliyor

Gold rengi özellikle iPhone 6 ailesiyle eşleşmiş bir renk. Gözünüzde mutlaka canlanmıştır altın renkli bir iPhone 6S Plus 32 GB. Ancak son yıllarda, özellikle iPhone X'ten sonra Gold rengi artık çok sık tercih edilen bir renk olmaktan çıkmıştı.

Apple henüz etkinlik davetiyelerini göndermemiş olsa da, teknoloji hayranları ve tüketiciler markanın bir sonraki akıllı telefonları olan iPhone 15 ve iPhone 15 Pro'nun duyurusunu merakla bekliyor. Her ne kadar neler olacağını az çok biliyor olsak da, bugün Apple'ın temel renklerinden biri olan Gold'dan vazgeçeceği ve gelecek Pro modelleri için yeni bir gri renk sunacağı haberini aldık.

iPhone 15'ten bir hayal kırıklığı daha: USB-C geliyor ama…

Yaklaşan iPhone 15 Pro modellerinin yeni bir "Titan Grisi" rengiyle piyasaya çıkacağı söyleniyor. İsim %100 doğrulanmamış olsa da haber kaynağı rengin bir konseptini paylaştı ve aşağıda görebileceğiniz gibi, iPhone 14 Pro modellerinde bulunan mevcut griden çok daha açık görünüyor.

Yeni renge ek olarak, gelecek Pro modellerinin çelik kasadan vazgeçeceği ve bunun yerine Titanyumdan yapılacağı bildiriliyor.

Malzemenin daha hafif ve çelik kadar güçlü olması nedeniyle dayanıklılık avantajları olacak olsa da bileşimi nedeniyle farklı bir görünüme de sahip olabilir. Diğer ayrıntılara gelince, kaynak ayrıca Apple'ın yeni sürümle birlikte temel altın renginden vazgeçebileceğini ve yeni bir koyu mavi renk de sunabileceğini paylaştı. Kaynak, geleneksel gri ve gümüş renklerinin de sunulacağını da belirtiyor.

Tabii şu an bulunduğumuz noktada hiçbir şey doğrulanmış değil, bu yüzden sadece varsayabiliyoruz. Neyse ki Eylül ayına sadece birkaç hafta kaldı, sonunda bütün meraklarımız cevaba kavuşacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.