iPhone 15 serisi zamlı geliyor! Ne kadar olacak?

Apple, 2023 model iPhone ailesinde fiyat artışına gidebilir. Ortaya çıkan yeni raporlar, geçtiğimiz yıl duyurulan iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in fiyatlarında gözle görülür bir zam olacağını söylüyor. Peki iPhone 15 fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar.

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max fiyatı güncellenecek

iPhone 15 ailesinin bu yılın Eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Teknoloji analisti Jeff Pu ise yeni raporunda iPhone 15 Pro modellerinin zamlanabileceğine dikkat çekti. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın bu zamdan etkilenmeyeceği düşünülse de, 6.7 inçlik Pro modelleri daha yüksek bir fiyat etiketiyle sunulabilir.

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in zamlanmasındaki ana sebeplerden biri kasa maliyetlerinin artması olarak görülüyor. Pu'nun açıklamasına göre, Pro ailesi Taptic Engine'li dokunsal geri bildirime sahip titanyum kasaya yer verecek.

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Apple'ın gerçekten fiyatları yükseltip yükseltmeyeceği henüz belli değil. Ancak bunun, Pro modelleri için ilk kez fiyat artışı iddiası olmadığını belirtelim. 2017'den bu yana iPhone Pro modeli 999 dolardan, Pro Max ise 1099 dolardan başlıyor. Yeni zammın en az 100 dolar olarak uygulanabileceği düşünülüyor.

Apple, döviz kurları nedeniyle birçok ülkede iPhone fiyatlarını zaten artırdı. Örneğin ülkemizde; iPhone 14 Pro 41.999 TL'den (2212 dolar), iPhone 14 Pro Max ise 45.999 TL'den (2422 dolar) başlayan fiyatlarla satılıyor. Pro ailesinin fiyatlarının artmasında küresel enflasyonun da etkisi bulunuyor.

iPhone 15 serisinin standart modellerinde USB-C bağlantı noktası ve Dynamic Island gibi kritik değişiklikler ile gelmesi bekleniyor. Pro modellerinin ise bu yükseltmelere ek olarak, daha kavisli bir çerçeveye sahip olacağı söyleniyor.

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