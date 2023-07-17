iPhone 15 Serisi Yığılmış Pil Teknolojisiyle Geliyor

Teknoloji dünyasının en büyük ismi Apple, iPhone 15 serisi için son dokunuşlarını yapıyor. Eylül ayında tanıtılması beklenen yeni nesil iPhone'larla ilgili sızıntı bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak gelen rapor, serinin batarya teknolojisi hakkında.

Teknoloji dünyasının en büyük ismi Apple, iPhone 15 serisi için son dokunuşlarını yapıyor. Eylül ayında tanıtılması beklenen yeni nesil iPhone'larla ilgili sızıntı bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak gelen rapor, serinin batarya teknolojisi hakkında.

iPhone 15, yığılmış pil kullanacak

Teknoloji dünyası hızla gelişiyor. Öyle ki cihazların geldiği noktada bataryaların da yeteri kadar gelişmesi büyük önem arz ediyor. Öte yandan pillerin gelişen teknolojiye ne kadar ayak uydurduğu tartışma konusu. Apple, akıllı telefon dünyasının en iyi oyuncusunun bataryalarını da güçlendirmek istiyor.

Daha önceki sızıntılar, iPhone 15 serisinde daha büyük bataryalar kullanılacağı yönündeydi. Görünen o ki Apple, bu alanda büyük bir gelişim göstermek istiyor. Akıllı telefon dünyasında sızıntılarıyla tanınan RgcloudS isimli kaynağa göre iPhone 15, yığılmış pil teknolojisine sahip olacak.

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Daha düşük ısı ve iyi bir pil ömrü vadeden yığılmış pil, aynı alanda daha fazla hücre sayısına sahip. Teknoloji, pil hücrelerinin birleştirme ve paketlemesinde kullanılan özel bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Tipik bir pil hücresinde, pozitif ve negatif elektrotlar "sarma" şeklinde paketlenir. Yığılmış pilde ise görselde olduğu gibi zikzaklı katmanlar halinde yer alır. Böylece boşluklar, pil hücreleriyle dolar.

Öte yandan yeni nesil iPhone modelleri, daha büyük bataryaya sahip olacak. Bir Foxconn çalışanı, telefonların batarya kapasitelerini de paylaştı. Buna göre iPhone 15 ve iPhone 15 Pro'nun batarya kapasitesi 4.000 mAh'e yaklaşırken, 15 Pro Max ve 15 Plus ise 5.000 mAh sınırı zorlayacak.

İşte beklenen batarya kapasiteleri;