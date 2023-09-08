iPhone 15 Serisi USB-C'ye Geçiyor: Apple Kullanıcıları USB-C Aksesuarları Satın Almaya Zorlayacak

iPhone 15 serisi birkaç gün içinde duyurulacak ve en önemli değişikliklerden biri Apple'ın Lightning portunun USB-C'ye geçecek olması. Apple, kullanıcılarına USB-C aksesuarlarını satmak için çaba harcayacak ve yeni şarj cihazları ve kablolarla uyumlu olmayan iPhone 15'i vurgulayarak kullanıcıları yeni USB-C aksesuarlarını satın almaya teşvik edecek.

iPhone 15 serisi bundan birkaç gün sonra duyurulacak. Tüm ana değişiklikler arasında en önemlisi, kesinlikle Apple'ın Lightning portunun USB-C'ye geçecek olması. Kore menşeli bir teknoloji blogu olan Naver kullanıcısı yeux1122'ye göre satıcılar, Apple'ın buradan ciddi kar etmeye çalışacağını belirtmiş.

Apple, iPhone 15 satın alanlara USB-C aksesuarlarını satmak için çok uğraşacak

İddiaya göre Apple'ın perakende çalışanları, müşterilere kutuda bir USB-C'den USB-C'ye kablo bulunmasına rağmen, bir USB-C şarj cihazının dahil olmadığını söyleyecek.

Buna ek olarak Apple çalışanları, yeni iPhone 15'in mevcut şarj cihazları ve kablolarla şarj edilemeyeceğini vurgulayacakları için kullanıcıları en yeni USB-C aksesuarlarını satın almaya zorlayacaklar.

Fabrikadan sızdı: İşte iPhone 15 Pro'nun gerçek görüntüsü!

Apple, iPhone 15 Pro için söylenildiği gibi 35W hızlı şarj deneyimi sunarsa, tüm yeni aksesuarlarınızla tek bir kablo kullanabileceğiniz için bazı müşterileri kolaylık sağlamak amacıyla yeni bir şarj adaptörü veya hatta yeni MagSafe aksesuarları almaya ikna etmeye çalışabilir.

Göz önünde bulundurmamız gereken bir diğer husus da Apple'ın yeni Made For iPhone aksesuarları satmaya çalışıp çalışmayacağı. ya da üçüncü taraf aksesuar üreticilerinin ve hatta Samsung gibi diğer akıllı telefon üreticilerinin güvenilir şarj cihazlarını benimseyip benimsemeyeceği.

Apple şu anda aksesuar üreticilerinden MFi sertifikasına ihtiyaç duyan Lightning aksesuarlarını üretmek ve satmak için bir ücret talep ediyor. Aynı durum, şu anda yalnızca MagSafe sertifikalı aksesuarların bağlanabildiği MagSafe standardı için de geçerli.

Çok pahalı olacak ama neden iPhone 15 almalısınız?

Neyse ki öğrenmemize çok bir zaman kalmadı, 4 gün sonra Apple'ın büyük etkinliği gerçekleşecek ve iPhone 15 hakkında tüm detayları öğreneceğiz. Sonraki günlerde de bu iddianın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini… Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.