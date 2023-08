iPhone 15 Serisi USB-C Konektörleri Sızdırıldı

Apple Eylül ayında tanıtacağı iPhone 15 serisi ile birlikte USB-C'ye geçiş yapacak. Bu bağlantı noktasıyla ilgili birçok haber çıkmışken bugün bir kullanıcı iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Plus ve iPhone 15 için tasarlanan konektörlerin fotoğraflarını sızdırdı. İşte iPhone 15 serisi USB-C konektörleri ve detayları… Teknoloji devi Apple, Avrupa Birliği'nin elektronik cihazlarda tek tip şarj girişine sahip olması kuralına uyabilmek için iPhone'larında USB-C konektörlerini kullanmaya başlayacak. Bir kaç senedir gündemde olan konuyla ilgili kuralların uygulanacağı ilk Apple serisi ise iPhone 15 oldu. Bir X kullanıcısı ise bu konektörleri kendi hesabından paylaştı. Yaptığı paylaşımda iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Plus ve iPhone 15 için tasarlanan konektörlerin tasarımlarını sızdırdı. Paylaştığı fotoğraflarda üç farklı konektör gösteren kullanıcı hangi modellere ait olduklarını da altlarına yazdı. Bundan önceki söylentilere baktığımızda iPhone 15 ve 15 Plus'ın, Lightning bağlantı noktası ile aynı 480 Mbps veri aktarım hızı ve 20 W'a kadar şarj desteği sunan USB 2.0 standart konektörlerini taşıması bekleniyor. Yani iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max, 2012'den bu yana iPhone'da gözle görülür ilk hız artışını sunan USB 3.2 konektörlerine sahip olacak. Tabi bununla birlikte Apple'ın iPhone 15 serisinde USB-C konektörleri ile sağlayacağı veri aktarımı ve şarj hızlarını Lightning bağlantı noktasına göre kısıtlayacağını da gösteriyor. Burada kullanıcıların yaptıkları yorumlara baktığımızda ise Apple'ın, 'USB-C zorunluluğu yüzünden Made for iPhone (MFi) programının dışına çıkması markayı biraz küstürdü' yorumlarını görüyoruz. Tabi bu durumda telefonu satın alacak olan kullanıcıların da belirli hızlardan mahrum kalacaklarını belirtelim. Peki siz iPhone 15 serisi USB-C konektörleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…