2023'ün en çok beklenen akıllı telefonları arasında yer alan iPhone 15 serisi için geri sayım resmen başladı. iPhone 15 serisinin tanıtım tarihi 13 Eylül olarak sızdırıldı. Apple'ın bu tarihte büyük bir lansman gerçekleştireceği ve yeni iPhone modellerini tanıtacağı düşünülüyor.

2023'ün en çok beklenen akıllı telefonları arasında yer alan iPhone 15 serisi için geri sayım resmen başladı. Bugüne dek seriyle ilgili sayısız sızıntı ve rapor ortaya çıktı. Bu sayede nasıl bir performans sunacaklarına dair akıllarda çok fazla bir soru işareti yok. Peki iPhone 15 serisi ne zaman tanıtılacak?

iPhone 15 serisi tanıtım tarihi sızdırıldı

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki, Apple cephesinden henüz iPhone 15 serisinin tanıtım tarihine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Ancak sektörde sızıntılarıyla bilinen 9to5Mac'e göre dünyaca ünlü mobil operatörler çalışanlarından 13 Eylül'de gerçekleşecek büyük bir lansman nedeniyle izin almamalarını istedi.

Söz konusu etkinlik iPhone lansmanları için genellikle eylül ayını tercih eden Apple'a ait olacakmış gibi görünüyor. Bilindiği üzere iPhone 14 7 Eylül 2022, iPhone 13 ise 17 Eylül 2021'de tanıtıldı. Şirketin geçmiş tanıtım politikasını göz önünde bulundurunca 9to5Mac tarafından ortaya atılan iddianın büyük ihtimalle doğru olduğunu söylemek mümkün.

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13 Eylül'de gerçekleştirilecek potansiyel Apple lansmanında vitrine çıkacak tek ürünler iPhone 15 serisi olmayacak. Şirket, geçmişteki gibi Apple Watch Series 9, Watch Ultra 2, yeni iMac, yeni AirPods ve çok daha fazlasını kullanıcıların beğenisine sunacak.

Apple'ın iPhone 15 serisini belirtilen tarihte vitrine çıkarması durumunda ön siparişlerin 15 Eylül tarihinde başlaması ve bundan bir hafta sonra da genel satışın başlaması bekleniyor. Son olarak serinin ülkemizde de benzer tarihlerde raflardaki yerini alması kuvvetle muhtemel.

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