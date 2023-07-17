iPhone 15 Serisi Renk Seçenekleri Belli Oldu

Teknoloji dünyasının en büyük ismi Apple, iPhone 15 serisi için son dokunuşlarını yapıyor. Eylül ayında tanıtılması beklenen yeni nesil iPhone'larla ilgili sızıntı bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak gelen rapor, serinin renkleri hakkında oldu. iPhone 15, pembe ve yeşil renklerde de satışa sunulacak. Daha önce ortaya atılan bilgiler iPhone 15 serisinin daha fazla renk seçeneğiyle geleceğini belirtiyordu. Tanıtım tarihi yaklaştıkça detaylar da gün yüzüne çıkıyor. 'ShrimpApplePro' olarak da bilinen kaynak, standart iPhone modellerinin renk seçeneklerini açıkladı. Buna göre iPhone 15, pembe ve yeşil renklerde de satılacak. Buna göre standart iPhone 15 modellerinin renk seçenekleri; Gece yarısı, yıldız ışığı, Yeşil, Sarı, Pembe, Kırmızı. iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerinde bizleri neler bekliyor? Daha önceki sızıntılara bakılırsa iPhone Pro modelleri de farklı bir renge sahip olacak. Geçtiğimiz hafta Unknownz21 tarafından ortaya atılan iddiaya göre bu seneki renk seçeneği ise mavi renk olacak. Kaynağa göre şirket, iPhone 15 Pro modeli için yeni bir mavi tonu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Pro modellerinde titanyum çerçeve kullanılacağı belirtiliyor. Bu mavi tonunun ise gri alt tonu olması ve telefonun yeni titanyum çerçevesini tamamlaması bekleniyor. Yeni mavi renk, Uzay Grisi ve Gümüş gibi bildiğimiz renklerden farklı olarak 'titanyum grisi' seçeneğiyle de birlikte yer alabilir. Peki, sizler sızdırılan bu bilgiler hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

Teknoloji dünyasının en büyük ismi Apple, iPhone 15 serisi için son dokunuşlarını yapıyor. Eylül ayında tanıtılması beklenen yeni nesil iPhone'larla ilgili sızıntı bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak gelen rapor, serinin renkleri hakkında oldu.

iPhone 15, pembe ve yeşil renklerde de satışa sunulacak

Daha önce ortaya atılan bilgiler iPhone 15 serisinin daha fazla renk seçeneğiyle geleceğini belirtiyordu. Tanıtım tarihi yaklaştıkça detaylar da gün yüzüne çıkıyor. "ShrimpApplePro" olarak da bilinen kaynak, standart iPhone modellerinin renk seçeneklerini açıkladı. Buna göre iPhone 15, pembe ve yeşil renklerde de satılacak.

Buna göre standart iPhone 15 modellerinin renk seçenekleri;

Gece yarısı

yıldız ışığı

Yeşil

Sarı

Pembe

Kırmızı

iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerinde bizleri neler bekliyor?

Daha önceki sızıntılara bakılırsa iPhone Pro modelleri de farklı bir renge sahip olacak. Geçtiğimiz hafta Unknownz21 tarafından ortaya atılan iddiaya göre bu seneki renk seçeneği ise mavi renk olacak. Kaynağa göre şirket, iPhone 15 Pro modeli için yeni bir mavi tonu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Pro modellerinde titanyum çerçeve kullanılacağı belirtiliyor. Bu mavi tonunun ise gri alt tonu olması ve telefonun yeni titanyum çerçevesini tamamlaması bekleniyor. Yeni mavi renk, Uzay Grisi ve Gümüş gibi bildiğimiz renklerden farklı olarak "titanyum grisi" seçeneğiyle de birlikte yer alabilir.

Peki, sizler sızdırılan bu bilgiler hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.