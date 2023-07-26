iPhone 15 Serisi Kamera Yetenekleri Ortaya Çıktı

Apple'ın yeni iPhone 15 serisi, kamera yeteneklerini arttırmak için özel tasarıma sahip bir kamera teknolojisi kullanacak. Standart modellerde 48 Megapiksel çözünürlüğe sahip lens kullanılacak ve düşük ışık performansı artacak. Pro modellerinde ise Sony'nin en son teknoloji görüntü sensörleri ve periskop lensler kullanılacak.

iPhone 15 serisi için artık birkaç ay kaldı. Apple, yakın zamanda cihazın seri üretimine başlayacak. Seri, bugüne kadar birçok sızıntıya sahne oldu. Tanıtım tarihi yaklaştıkça yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Son gelen bilgiler ise standart modellerin kamera yetenekleriyle ilgili oldu.

iPhone 15, 48 Megapiksel lens ile gelecek

Apple, yeni serideki tüm üyelerinin kamera yeteneklerini arttırmak istiyor. iPhone sızıntılarıyla ünlü Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, "Stacked CIS Design" denen özel tasarıma sahip bir kamera teknolojisi ile gelecek. Bizi asıl ilgilendiren konu ise söz konusu sensörün 48 Megapiksel çözünürlüğe sahip olacak olması. Ayrıca bu lens, daha fazla ışık yakalayabilme yeteneğine sahip. Bu durum özellikle de düşük ışık performansının ciddi oranda artacağı anlamına geliyor.

iPhone 15 ailesinin Pro üyeleri de kamera tarafında önemli yeteneklere sahip olacaklar. Apple'ın iPhone 15 modelleri için Sony'nin en son "son teknoloji" görüntü sensörlerini kullanacağı tahmin ediliyor. Sony, fotodiyotları ve transistörleri ayrı katmanlara yerleştirerek daha fazla fotodiyoda izin veren yarı iletken mimarisi kullanıyor.

Apple'dan çerçevesiz iPhone hamlesi!

İddialara göre Apple, iPhone 15 Pro Max modelinde 1 inç boyutlu Sony IMX903 sensöre yer verecek. Cihazın ana kamerasının 48 Megapiksel olacağı belirtiliyor. İddialar, şirketin sadece Pro Max modelinde periskop lense yer vereceği yönünde.

Öte yandan Apple, iPhone 15 Pro Max modelinde 6x yakınlaştırmaya sahip 12 Megapiksel periskop lens kullanacak. Ek olarak, Sunny Optical Technology'nin tedarikçisi olduğu telefoto ve ultra geniş kameralarda beş ve altı elemanlı hibrit lensler yer alacak.