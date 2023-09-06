iPhone 15 serisi kamera özellikleri belli oldu: İşte sensörlerin detayları!

Apple'ın beklenen etkinliğine bir haftadan az bir süre kaldı. iPhone 15, 48 Megapiksel lense geçiş yapıyor.

iPhone 15 serisi için artık sayılı günler kaldı. Gözler, 12 Eylül'de düzenlenecek etkinliğe çevrildi. Seri hakkında bugüne kadar birçok sızıntı bilgi ortaya çıktı. Tanıtım tarihi yaklaştıkça gelen bilgilerde de artış var. Son sızıntılarla birlikte iPhone 15 modellerinin kamera yetenekleri belli oldu.

iPhone 15 modelleri 48 Megapiksel sensöre sahip olacak

En iyi kameralara sahip akıllı telefonlar dediğimizde akla ilk gelen telefonlardan birisi de iPhone'lar oluyor. Apple, bu gidişatı arttırarak devam ettirmek istiyor. Öncelikle iPhone 15 serisinde bulunan 4 oyuncunun da 48 Megapiksel sensöre sahip olduğunu belirtelim. Ancak yeteneklerinde bazı farklılıklar olacak.

Serideki standart modeller iPhone 15 ve 15 Plus, okuma ve düşük ışık kalitesine yardımcı olacak yeni bir Sony sensörü kullanacak. Ancak bu modeller telefo kameraya sahip değil. Öte yandan serinin en güçlü oyuncusu periskop lens ile sahne alacak.

Çok pahalı olacak ama neden iPhone 15 almalısınız?

Modellerin kamera detayları şu şekilde;

iPhone 15

Ana kamera: 48 Megapiksel, f/1,6

Ultra geniş: 12 Megapiksel, f/2,4

iPhone 15 Plus

Ana kamera: 48 Megapiksel, f/1,6

Ultra geniş: 12 Megapiksel, f/2,4

iPhone 15 Pro

Ana kamera: 48 Megapiksel, f/1,8, Sony IMX803 1/1,3¨

Telefoto: 12,7 Megapiksel, f/2,8

Ultra geniş: 13,4 Megapiksel, f/2,2

iPhone 15 Pro Max

Ana kamera: 48 Megapiksel, f/1,8, Sony IMX803 1/1,3¨

Telefoto: 12,7 Megapiksel, f/2,8, 85 mm periskop lens, 1/1,9¨

Ultra geniş: 13,4 Megapiksel, f/2,2