iPhone 15 Serisi Kaç Model Olacak?

12 Eylül'de kullanıcıların beğenisine sunulması beklenen iPhone 15 serisi, 2023'ün en çok beklenen akıllı telefonları konumunda. Modellerle ilgili bugüne dek birçok ayrıntı ortaya çıktı ve bu sayede kullanıcıların akılllarında nasıl bir performans sunacaklarına dair herhangi bir soru işareti kalmadı. Kullanıcıların merak ettiği konulardan birisi de seride kaç model olacağı ve bunların nasıl isimlendirileceği. Kısa bir süre önce bu konuyla ilgili ezber bozan bir gelişme yaşandı.

iPhone 15 serisi kaç modele ev sahipliği yapacak?

Sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan Majin Bu, yaklaşan iPhone 15 serisiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Şimdiye dek ortaya çıkan söylentiler, yeni seriye Ultra'nın dahil olacağını ve Pro Max modeline veda edileceği yönündeydi. Ancak analiste göre iPhone 15 Ultra herhangi bir telefonun yerine gelmiyor, direkt olarak seriye beşinci model olarak ekleniyor.

Based on the information I was able to obtain, we could see changes in the lineup of the new iPhone 15. Apple could present a version called iPhone 15 Pro Max with 6GB of RAM and storage up to 1TB and another version called 15 Ultra with 8GB of RAM, memory up to 2TB and a much… pic.twitter.com/EIr3QjhPm9 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 1, 2023

Majin Bu'nun iddiaları gerçeği yansıtıyorsa, 12 Eylül'deki etkinlikte iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max ve 15 Ultra vitrine çıkacak. Pro Max'in 6 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama sunması beklenirken, Ultra'nın ise 8 GB RAM ve 2 TB'a kadar depolama sunacağı söyleniyor.

Apple'ı korkutan haber: Her sene iPhone değiştirme devri bitiyor mu?

Yukarıda da görüldüğü gibi Ultra'nın depolama ve RAM gibi detaylarda bugüne dek serinin en güçlü üyesi olan Pro Max'ten daha iyi olacak. Hatta kamera özelliklerinin de Pro'lardan çok daha yüksek olacağı iddia ediliyor. Son olarak Pro Max'ten 100 dolar daha pahalıya satılacağı söyleniyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.