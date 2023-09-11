iPhone 15 Serisi ile Birlikte Sahte USB-C MagSafe Ürünleri Satışta

Apple'ın yeni iPhone serisi olan iPhone 15 ile birlikte sahte USB-C MagSafe ürünlerinin piyasaya sürüldüğü belirtildi. Sahte ürünlerin kalitesi ve güvenliği konusunda tartışmalar devam ediyor.

Sahte iPhone haberlerine aşinayız. Genellikle Apple'ın yeni iPhone serisinin tasarımını sızdırmasından en geç 1 ay sonra piyasaya çıkan bu "rezil" ürünler eski Android cep telefonlarının işlemcilerini ve işletim sistemlerini kullanan cihazlar oluyor. Fakat iPhone 15 serisi ile birlikte durum biraz daha karışık. Sözde üreticiler USB-C geçişi ile birlikte sahte MagSafe ürünlerini yeniledi. İşte detaylar…

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Sahte ürünleri birçok kez görmüşsünüzdür. Bazıları için belirli bir kalite standartı bulunmakta fakat o ürünlerinde fiyatları orijinallerine oldukça yakın. Yani bu çelişkide sahte ürün alıp kullanmanın pek bir manası yok. Fakat birde aşırı ucuz fiyatlara satılan sahte ürünler var ki bu gerçek bir felaket desek yanlış olmaz. USB-C geçişi ile birlikte sahteciler ürünlerini güncelliyor diyebiliriz.

iPhone 15 serisi ile birlikte ilk kez kullanıcıların karşısına çıkacak olan USB-C şarj girişi sahte ürün üretenler için de ekstra mesai anlamına geldi. USB-C geçişi ile birlikte Apple'ın MagSafe gibi yan ürünlerinde güncelleme yapmasını bekleyen üreticiler kendi ürünlerini güncellemeye başladı. Bu da dünyanın dört bir yanından birebir ölçekte üretilmiş sahte, USB-C şarj girişine sahip MagSafe batarya kitleri görmemize sebep oldu.

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Gelen son bilgiler ve sızıntı haberlerde Apple'ın MagSafe gibi ürünleri USB-C formatında güncelleyeceği yönündeydi. Sahte ürünlerin ise şimdiden piyasaya sürülmeye başlaması biraz korkunç fakat sanıldığı kadar büyük bir problem olmayabilir. Çünkü orijinal MagSafe ürünlerinde yer alan seri numaraları ve Apple sistemindeki garanti kontrol mekanizması; ürününüz sahte mi yoksa orijinal mi sorusuna kolayca cevap verebiliyor.

Peki siz sahte USB-C MagSafe ürünleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kullanmak tehlikeli mi yoksa kaliteli sahte ürünler büyük bir sıkıntı değil mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…